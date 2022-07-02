"Вставляють палиці в колеса": військовий розповів про перші результати застосування HIMARS

Американські HIMARS вже застосовуються в Україні/ Вікіпедія, pixabay

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS наразі вже змінюють баланс сил на війні в Україні, пише видання NYT.

За інформацією ЗМІ, завдяки РСЗВ Збройні сили отримали можливість збільшити дальність і точність ударів по об'єктах на окупованій території.

Як розповів командир артилерійської батареї Валентин Коваль, ситуація змінилася минулого тижня, коли його підрозділ отримав HIMARS.

У темний час доби його бійці вивели ракетну установку на позицію, набрали координати і натиснули кнопку пуску. За словами Коваля, який командує двома батареями HIMARS, шість ракет потрапили по російських позиціях та в значній мірі знищили їх.

Оператори HIMARS відзначають, що вони подвоїли проникнення на територію, яка утримується Росією, з більшою точністю і меншим ризиком для себе.

"Ці HIMARS напрочуд сильні. Вони дозволяють нам максимально вставляти їм палиці в колеса. Для нас це величезна перевага. У Росії немає нічого подібного", - додав Коваль.

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На сьогоднішній день в Україну вже доставлено чотири батареї американських РСЗВ, ще чотири очікуються до середини липня. Постачання цих систем розглядається як можливість зрівняти сили з противником, у якого більше зброї та особового складу.

Перевага над росіянами

Кожен HIMARS випускає шість високоточних ракет з дальністю до 80 кілометрів, що дозволяє наносити удари по російських командних пунктах, складах з боєприпасами і пальним, а також по скупченнях військ в тилу.

РСЗВ "Смерч" і "Ураган", які є на озброєнні у Росії, в порівнянні з ними неточні і вимагають багато часу для наведення. Крім того, ці системи не броньовані, насилу маневрують і часто ламаються, піддаючи операторів ризику контратаки.

HIMARS менші за розміром, що допомагає ховатися від розвідки противника. Екіпажі працюють всередині броньованої кабіни. І дані системи швидкі: зупинившись, вони можуть почати запуск ракет протягом двох-трьох хвилин і знятися з місця через 20 секунд після стрільби.

"Ви натискаєте три кнопки. Кілька секунд, і система готова до стрільби. У мене не вистачить пальців, аби перерахувати всі переваги HIMARS", - підкреслює Коваль.

Удари по важливих цілях

Іншої ночі він направляв кожну систему в різні точки запуску в скоординованій атаці 24 ракетами на російські позиції. Ракети пронеслися по небу і через кілька миттєвостей установки вже поверталися до безпечного місця. Наступного дня з'явилося відео з палаючим російським штабом в Ізюмі. За словами Коваля, 17 російських військовослужбовців були вбиті, в тому числі полковник і два майори. Ще понад 20 військових були поранені, багато машин знищені.

Кілька днів потому HIMARS завдав удару по російським військовим казарм, що призвело до важких втрат. Під час третьої атаки всі чотири установки були націлені на позиції противника в одному місті. Ще один удар був нанесений по росіянам в Зимогір'ї (Луганська область) приблизно в 50 км від лінії фронту.

Через високу вартість в 155 000 доларів за ракету ВСУ зосереджують вогневу міць на особливо важливих цілях, таких як військові штаби, склади зброї і казарми, а не на окремих російських танках або артилерійських системах. Очікується, що така тактика змусить Москву відводити сили з лінії фронту, що ще більше ускладнить і без того напружену логістику.

Військова допомога Україні від Заходу

Президент США Джо Байден 30 червня заявив про те, що Вашингтон поставить Україні сучасні західні системи ППО, артилерію, і боєприпаси для РСЗВ HIMARS. Додаткові поставки HIMARS будуть і з інших країн. Військова допомога буде профінансована на суму 800 мільйонів доларів.

Крім того, за словами Байдена, понад 50 світових держав взяли на себе зобов'язання щодо глобальної підтримки України. Київ очікують поставки понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем, понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів, а також 140 тисяч протитанкових систем.

Глава офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Пентагон підтвердив військову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Українська держава має отримати додаткові боєприпаси для HIMARS, дві системи ППО NASAMS, а також до 150 тисяч снарядів для 155 міліметрової артилерії.

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