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У США попередили: окупанти готують оточення Лисичанська, прориваються з південного флангу

2 липня 2022, 08:59

Росіяни закріпили свої позиції в північно-західній і південно-східній частинах Лисичанського НПЗ, розповіли в ISW.

ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ продовжують захищати Лисичанськ / Фото УНІАН

Основні бойові дії на сході України розгортаються навколо Лисичанська Луганської області.

Окупаційні війська РФ продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і північний захід від міста, розповіли в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Вони підкреслили, що РФ поки не вдалося перекрити трасу на Бахмут незважаючи на те, що загарбники вели артилерійський вогонь і наносили авіаудари вздовж дороги Бахмут-Лисичанськ.

Підкреслюється, що росіяни закріпили свої позиції в північно-західній і південно-східній частинах Лисичанського НПЗ, продовжуючи здійснювати спроби його штурму.

У повідомленні уточнюється, що українські військові відбили атаку окупантів на Лисичанський желатиновий завод, про захоплення якого передчасно відзвітувало Міноборони РФ.

У ISW додали, що російські війська активізували бойові дії в районі Лиману і обстріляли Сіверськ, ймовірно, намагаючись перерізати українські логістичні маршрути в Лисичанськ. Окупанти атакували Тополівку, північну частину Вовчеярівки та Малорязанцеве, перекриваючи українські комунікації вздовж дороги Тополівка-Лисичанськ.

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/ understandingwar.org

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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