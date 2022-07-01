Генерал США розніс тактику окупантів РФ: некомпетентність, дурість і аморальність

Російські окупанти в Україні / facebook.com/Mikokuk

Міністр оборони США в 2017-2019 роках генерал Джеймс Меттіс жорстко розкритикував тактику ЗС РФ в ході війни в Україні.

Він упевнений в тому, що Росія "некомпетентно" веде повномасштабну війну проти України і, ізолювавши себе своїми діями від решти світу, "в'яне", повідомляє CNN.

Американський військовий упевнений в тому, що військові дії Росії в Україні є "жалюгідними", а її зусилля у війні "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними і стратегічно тупими".

Генерал Корпусу морської піхоти США, відповідаючи на відповідне питання, сказав, що один з уроків цієї війни – "не мати некомпетентних генералів, що відповідають за ваші операції".

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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