Генерал США розніс тактику окупантів РФ: некомпетентність, дурість і аморальність

Військові дії Росії в Україні є "жалюгідними", підкреслив Джеймс Меттіс.
Міністр оборони США в 2017-2019 роках генерал Джеймс Меттіс жорстко розкритикував тактику ЗС РФ в ході війни в Україні.
Він упевнений в тому, що Росія "некомпетентно" веде повномасштабну війну проти України і, ізолювавши себе своїми діями від решти світу, "в'яне", повідомляє CNN.
Американський військовий упевнений в тому, що військові дії Росії в Україні є "жалюгідними", а її зусилля у війні "аморальними, тактично некомпетентними, оперативно дурними і стратегічно тупими".
Генерал Корпусу морської піхоти США, відповідаючи на відповідне питання, сказав, що один з уроків цієї війни – "не мати некомпетентних генералів, що відповідають за ваші операції".
читайте такожОкупанти провалили розвідку боєм під Лисичанськом: ЗСУ відкинули ворога
Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.
Дивіться онлайн новини Донбасу
Читайте ще:
- Захисникам України дали наказ відійти від Сєвєродонецька – Гайдай
- Українська армія вийшла з Сєвєродонецька - журналіст Бутусов
- У Сєвєродонецьку 17-річний підліток возив їжу по підвалах під обстрілами