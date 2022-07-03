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Все в чорному диму: у Москві палає одна з будівель Capital Towers

3 липня 2022, 23:02

Очевидці і місцеві жителі повідомляють, що в небі піднявся густий і чорний дим.

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Москва "горить" / скріншот

У столиці Росії в Москві загорілося одне з будівель багатофункціонального житлового комплексу Capital towers, що складається з трьох веж висотою 295 метрів.

Комплекс розташований поблизу з діловим центром Москва-Сіті. Всі три вежі мають свої назви: River Tower, City Tower і Park Tower.

Зараз невідомо, в якій саме почалася пожежа.

Очевидці і місцеві жителі повідомляють, що в небі піднявся густий і чорний дим.

Будівництво житлового комплексу Capital Towers з трьох хмарочосів почалося в 2017 році і має завершитися в 2022 році.

У кожному будинку розташовано від 66 до 70 поверхів. Об'єкт ще знаходиться на стадії будівництва, тому зараз у вежах ніхто не проживає.

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Війна Росії проти України

Заступник командувача військами РФ в Центральному Східному окрузі Рустам Міннекаєв раніше заявляв, що окупанти зібралися захопити всі райони Донбасу, південь України і прорубати коридор до Криму. Такі цілі вони ставлять перед собою під час "другої фази" так званої "спецоперації".

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що ЗСУ вже в середині червня можуть перейти в контрнаступ. До кінця травня - початку червня армія України повинна буде отримати важке озброєння від Заходу. Після того, як почнеться застосування нової зброї, баланс сил на деяких ділянках фронту може змінитися.

Спікер Банкової Олексій Арестович також говорив, що наступ Росії сповільнилося. Якщо українським військам вдасться зупинити окупаційні війська в напрямку Херсона та Гуляйполя, то загарбники РФ змушені будуть перейти в оборону.

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