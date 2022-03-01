"Вони нас не шкодують": окупанти РФ обстріляли машину рятувальників, що їхала на пожежу

/ УНІАН

У Херсоні російські окупанти обстріляли автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій, який прямував на ліквідацію пожежі в будівлі ТРЦ Фабрика.

Як розповіли у прес-службі ДСНС, шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, змушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже в кілометрі від місця атаки в лікарні.

"1 березня о 15:24, під час прямування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ Фабрика в Херсоні, ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ м.Херсон", - підкреслюється в повідомленні.

Завдяки щасливому випадку ніхто з українських рятувальників не постраждав.

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При цьому пожежники закликають не шкодувати окупантів: "Не пускайте сльозу, коли бачите як черговий бранець "визволитель" просить маму забрати його додому, тому що він не знав куди він йшов. Вони нас не шкодують! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків".

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Нагадаэмо, у Херсоні окупанти РФ вже беруть у полон простих перехожих. Загарбники були помічені в одному з мікрорайонів міста.

Також вранці 1 березня Херсон опинився фактично в облозі окупантів. Загарбники оточили місто з усіх боків, а в околицях було багато ворожої техніки.

Однак мер Херсона ігор Колихаєв запевнив, що місто стоятиме до останнього і буде українським.