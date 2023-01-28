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"Росія - це лузер": Кочетков пояснив, чому РФ вже не в силах змінити хід війни

28 січня 2023, 16:02
Росія вже не може придумати ніякої суперзброї, а півтора десятка танків нічого не вирішує, вважає політичний експерт.
Олександр Кочетков, Володимир Путін
Олександр Кочетков, Володимир Путін / Главред, скріншот YouTube

Політичний експерт Олександр Кочетков оцінив шанси Росії переломити хід війни на свою користь.

Під час чату на Главреді він зазначив, що він проаналізував 10 можливих пунктів, включаючи абсурдні накшталт розширення ПВК "Вагнер" на всю Російську Федерацію.

Експерт зазначив, що зараз набрали близько 40 тисяч зеків в найманці, але можна і 400 тисяч набрати – на пострадянському просторі зеків вистачає.

"Адже людині несолодко сидіти у в'язниці, а тут йому пропонують чотири місяці повоювати символічно, а потім опинитися на волі. Але з'ясувалося, що з усіх набраних 40 тисяч на волі начебто опинилися 20, але і тих за допомогою кувалди вмовили залишитися ще повоювати. Тобто ніхто не вийшов на свободу. Так що ця тема відпадає", - зазначив Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" та заступник керівника прес-служби президента України.

За його словами, зараз головне те, що Росія вже не може придумати ніякої суперзброї, а півтора десятка танків нічого не вирішує.

"Потрібна масовість. Але закупівлі великої кількості балістичних ракет у Ірану не складаються – ніхто не хоче допомагати лузерам. А Росія – це лузер: вона обіцяла за три дні взяти Київ, за два тижні - Україну, причому пообіцяла це всім, в тому числі Китаю, Штатам, Європі, мовляв, ви квакнути не встигнете, а ми вже все вирішуємо, і буде сидіти в Києві наш проросійський уряд, як ви посадили тут проамериканський", - пояснив аналітик.

Він підкреслив, що чогось масового, здатного змінити хід подій, у Росії немає. Хіба що у неї раптом з'являться балістичні ракети у великій кількості, якими вона масово атакуватиме Україну, тоді нам знадобиться допомога США.

"Головне - щоб росіяни не придумали, що б не запланували, у них все вмирає на рівні виконання. Їх система управління державою не заточена під вирішення складних завдань – мобілізаційних, економічних та інших. Вона заточена на те, щоб викачувати природні ресурси, грабувати власне населення за рахунок податків, забезпечувати незмінюваність влади. Але здійснювати виробничі завдання, які ставить війна, РФ не може. З інструментами на кшталт фомки, відмички, кастета можна когось пограбувати, але побудувати Діснейленд не вдасться. Потрібні інші інструменти, щоб будувати щось хороше і творити. А в Росії вся система заточена на злодійство і безкарність. Тому я не дуже боюся, що вони здатні зробити щось. Придумати - так, реалізувати - ні", - підсумував Кочетков.

Як повідомляв Главред, російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман вважає, що ймовірність того, що в 2023 році Україна переможе у війні або, принаймні, переломить її хід на свою користь, досить велика.

"Ймовірність цього сценарію-70%. З імовірністю 20% війна продовжиться, 10% – що відбудеться ескалація конфлікту з можливим застосуванням ядерної зброї, в який буде втягнуто НАТО. Однак, навіть якщо процес затягнеться, то в наступному році він закінчиться тим же - перемогою України", - сказав він.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що 2023 рік може стати переможним для України у цій війні. А Росію цього року чекає трансфер влади.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олександр Кочетков
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