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Чотири кроки до миру: в Foreign Affairs озвучили ключові аспекти угоди з РФ

Даяна Швець
24 грудня 2024, 19:23
242
Експерт упевнений, що завершення війни потребує ширшого політичного підходу.
Чотири кроки до миру: в Foreign Affairs озвучили ключові аспекти угоди з РФ
Експерт назвав ключові аспекти мирної угоди / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Що входить в план припинення війни в Україні
  • Чому питання територій не буде предметом торгів за столом переговорів

Обраний президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що має намір сприяти завершенню війни в Україні. На думку експертів, основна мета мирного врегулювання — запобігти відновленню конфлікту, а не вирішувати територіальні питання.

Таку позицію висловлює Семюел Чарап, старший політолог RAND Corporation і фахівець із російської політики, у статті для Foreign Affairs.

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Експерт вважає, що реалістичний план миру має базуватися на чотирьох основних елементах:

  • угоді про припинення вогню,
  • надійних гарантіях безпеки для України,
  • санкціях проти Росії,
  • заходах для стабілізації її відносин із Заходом
Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Чарап підкреслює, що питання територій, імовірно, не стане ключовим аспектом переговорів, а лінія розмежування залишиться здебільшого там, де вона буде на момент припинення вогню, з можливими незначними коригуваннями.

Основні аспекти мирного плану:

  • Гарантії безпеки. Післявоєнна безпека України має забезпечуватися такими заходами, які б унеможливили повторну агресію Росії. Це може включати як постачання зброї, так і зобов'язання інших країн захищати Україну. При цьому, вступ України до НАТО малоймовірний, хоча прямі гарантії безпеки від США можливі.
  • Угода про припинення вогню. Важливо забезпечити контроль за дотриманням перемир'я. Чарап пропонує використовувати технології моніторингу (датчики, камери) та створити механізми відповідальності за порушення режиму тиші.
  • Покарання Росії. Світ має побачити наслідки агресії для Росії, щоб уникнути повторення подібних ситуацій в інших регіонах. Аналітик вважає за необхідне зберегти санкції та використати заморожені російські активи для відновлення України.

Чарап упевнений, що завершення війни потребує ширшого політичного підходу, ніж просто обговорення територій, і застерігає від повторення помилок Мінських угод.

Мирні переговори РФ та України - що відомо

До слова, раніше Главред повідомляв про таємні переговори Києва та Москви. Йдеться про перемовини за посередництва Азербайджану щодо продовження транзиту російського газу через територію України.

Своєю чергою у МЗС також зробили заяву про перемовини з Росією. На думку речника Міністерства закордонних справ, Москва не хоче миру, отже, потрібно посилити на неї тиск для того, щоб примусити Кремль до миру.

Також і у Білому домі зробили гучну заяву щодо переговорів України з РФ. Україні знадобиться додаткова військова допомога, переконаний Майкл Карпентер.

Інші новини про перемовини щодо завершення війни:

Що таке Foreign Affairs?

Foreign Affairs — це американський журнал про міжнародні відносини та зовнішню політику США, який видається Радою з міжнародних відносин, некомерційною, позапартійною членською організацією та мозковим центром, що спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародних справах США. Друкований журнал, заснований 15 вересня 1922 року, виходить кожні два місяці, а на веб-сайті щодня публікуються статті та антології кожні два місяці, пише Вікіпедія.

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