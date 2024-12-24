Чотири кроки до миру: в Foreign Affairs озвучили ключові аспекти угоди з РФ

Експерт упевнений, що завершення війни потребує ширшого політичного підходу.

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Експерт назвав ключові аспекти мирної угоди / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Що входить в план припинення війни в Україні

Чому питання територій не буде предметом торгів за столом переговорів

Обраний президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що має намір сприяти завершенню війни в Україні. На думку експертів, основна мета мирного врегулювання — запобігти відновленню конфлікту, а не вирішувати територіальні питання.

Таку позицію висловлює Семюел Чарап, старший політолог RAND Corporation і фахівець із російської політики, у статті для Foreign Affairs.

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Експерт вважає, що реалістичний план миру має базуватися на чотирьох основних елементах:

угоді про припинення вогню,

надійних гарантіях безпеки для України,

санкціях проти Росії,

заходах для стабілізації її відносин із Заходом

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Чарап підкреслює, що питання територій, імовірно, не стане ключовим аспектом переговорів, а лінія розмежування залишиться здебільшого там, де вона буде на момент припинення вогню, з можливими незначними коригуваннями.

Основні аспекти мирного плану:

Гарантії безпеки . Післявоєнна безпека України має забезпечуватися такими заходами, які б унеможливили повторну агресію Росії. Це може включати як постачання зброї, так і зобов'язання інших країн захищати Україну. При цьому, вступ України до НАТО малоймовірний, хоча прямі гарантії безпеки від США можливі.

. Післявоєнна безпека України має забезпечуватися такими заходами, які б унеможливили повторну агресію Росії. Це може включати як постачання зброї, так і зобов'язання інших країн захищати Україну. При цьому, вступ України до НАТО малоймовірний, хоча прямі гарантії безпеки від США можливі. Угода про припинення вогню . Важливо забезпечити контроль за дотриманням перемир'я. Чарап пропонує використовувати технології моніторингу (датчики, камери) та створити механізми відповідальності за порушення режиму тиші.

. Важливо забезпечити контроль за дотриманням перемир'я. Чарап пропонує використовувати технології моніторингу (датчики, камери) та створити механізми відповідальності за порушення режиму тиші. Покарання Росії. Світ має побачити наслідки агресії для Росії, щоб уникнути повторення подібних ситуацій в інших регіонах. Аналітик вважає за необхідне зберегти санкції та використати заморожені російські активи для відновлення України.

Чарап упевнений, що завершення війни потребує ширшого політичного підходу, ніж просто обговорення територій, і застерігає від повторення помилок Мінських угод.

Мирні переговори РФ та України - що відомо

До слова, раніше Главред повідомляв про таємні переговори Києва та Москви. Йдеться про перемовини за посередництва Азербайджану щодо продовження транзиту російського газу через територію України.

Своєю чергою у МЗС також зробили заяву про перемовини з Росією. На думку речника Міністерства закордонних справ, Москва не хоче миру, отже, потрібно посилити на неї тиск для того, щоб примусити Кремль до миру.

Також і у Білому домі зробили гучну заяву щодо переговорів України з РФ. Україні знадобиться додаткова військова допомога, переконаний Майкл Карпентер.

Інші новини про перемовини щодо завершення війни:

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