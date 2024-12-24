Чотири кроки до миру: в Foreign Affairs озвучили ключові аспекти угоди з РФ

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- Що входить в план припинення війни в Україні
- Чому питання територій не буде предметом торгів за столом переговорів
Обраний президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що має намір сприяти завершенню війни в Україні. На думку експертів, основна мета мирного врегулювання — запобігти відновленню конфлікту, а не вирішувати територіальні питання.
Таку позицію висловлює Семюел Чарап, старший політолог RAND Corporation і фахівець із російської політики, у статті для Foreign Affairs.
Експерт вважає, що реалістичний план миру має базуватися на чотирьох основних елементах:
- угоді про припинення вогню,
- надійних гарантіях безпеки для України,
- санкціях проти Росії,
- заходах для стабілізації її відносин із Заходом
Чарап підкреслює, що питання територій, імовірно, не стане ключовим аспектом переговорів, а лінія розмежування залишиться здебільшого там, де вона буде на момент припинення вогню, з можливими незначними коригуваннями.
Основні аспекти мирного плану:
- Гарантії безпеки. Післявоєнна безпека України має забезпечуватися такими заходами, які б унеможливили повторну агресію Росії. Це може включати як постачання зброї, так і зобов'язання інших країн захищати Україну. При цьому, вступ України до НАТО малоймовірний, хоча прямі гарантії безпеки від США можливі.
- Угода про припинення вогню. Важливо забезпечити контроль за дотриманням перемир'я. Чарап пропонує використовувати технології моніторингу (датчики, камери) та створити механізми відповідальності за порушення режиму тиші.
- Покарання Росії. Світ має побачити наслідки агресії для Росії, щоб уникнути повторення подібних ситуацій в інших регіонах. Аналітик вважає за необхідне зберегти санкції та використати заморожені російські активи для відновлення України.
Чарап упевнений, що завершення війни потребує ширшого політичного підходу, ніж просто обговорення територій, і застерігає від повторення помилок Мінських угод.
Мирні переговори РФ та України - що відомо
До слова, раніше Главред повідомляв про таємні переговори Києва та Москви. Йдеться про перемовини за посередництва Азербайджану щодо продовження транзиту російського газу через територію України.
Своєю чергою у МЗС також зробили заяву про перемовини з Росією. На думку речника Міністерства закордонних справ, Москва не хоче миру, отже, потрібно посилити на неї тиск для того, щоб примусити Кремль до миру.
Також і у Білому домі зробили гучну заяву щодо переговорів України з РФ. Україні знадобиться додаткова військова допомога, переконаний Майкл Карпентер.
Інші новини про перемовини щодо завершення війни:
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- Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
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