Загроза дуже висока: РФ може скоро атакувати Україну ракетами - ЗСУ

Російські окупанти вивели в чорне море ракетоносний фрегат "Адмірал Ессенс".

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РФ може обстріляти Україну ракетами найближчим часом / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть обстріляти Україну ракетами. Відбутися це може вже найближчим часом. Нині зберігається дуже висока ракетна небезпека. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Відомо, що у Чорне море окупанти вивели надводний ракетоносій фрегат "Адмірал Ессен". Він може випустити 8 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози залишається високим. За сигналом повітряної тривоги варто переходити в укриття. Попереджені - отже озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно", - йдеться у повідомленні. відео дня

Ракетні удари

Нагадаємо, рано вранці 6 вересня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сили оборони півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Пізніше стало відомо про те, що РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці. Там було дуже багато людей. Окупанти вдарили ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 16 людей.

У ніч на понеділок, 4 вересня, відбулася масова атака дронів на Одещину. Окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. У декількох населених пунктах були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Загиблих і постраждалих немає.

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