Загроза дуже висока: РФ може скоро атакувати Україну ракетами - ЗСУ

Російські окупанти можуть обстріляти Україну ракетами. Відбутися це може вже найближчим часом. Нині зберігається дуже висока ракетна небезпека. Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Відомо, що у Чорне море окупанти вивели надводний ракетоносій фрегат "Адмірал Ессен". Він може випустити 8 ракет типу "Калібр".
"Рівень ракетної загрози залишається високим. За сигналом повітряної тривоги варто переходити в укриття. Попереджені - отже озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно", - йдеться у повідомленні.відео дня
Ракетні удари
Нагадаємо, рано вранці 6 вересня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сили оборони півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Пізніше стало відомо про те, що РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці. Там було дуже багато людей. Окупанти вдарили ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 16 людей.
У ніч на понеділок, 4 вересня, відбулася масова атака дронів на Одещину. Окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. У декількох населених пунктах були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Загиблих і постраждалих немає.
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