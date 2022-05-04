У Білорусі готують масові розстріли незгодних: вводять страту за "спробу теракту"

У Білорусі хочуть страчати за "підготовку терактів" / УНІАН

У Білорусі Рада республіки схвалила поправки до Кримінального кодексу, які дозволяють ввести смертну кару "за спробу теракту".

Відповідні поправки до законодавства республіки підтримали депутати. Тепер поправки повинен затвердити диктатор Олександр Лукашенко, пише ВВС.

Відзначається, що Палата представників білоруського парламенту прийняла в двох читаннях законопроект про введення смертної кари за замах на вчинення терористичних актів.

На думку депутатів, законопроект дозволить "стримувати деструктивні елементи і продемонструє "рішучу боротьбу держави з терористичною діяльністю".

Юристи вважають, що нововведення допоможе підводити більшу кількість політичних справ під статтю, яка передбачає смертну кару - білоруська влада трактує поняття "тероризм" максимально широко.

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Раніше український таролог Олена Бюн заявила, що з боку Олександра Лукашенка спостерігатиметься зрада щодо глави Кремля.

В її прогнозі, складеному за допомогою карт, наголошується, що десь глибоко в своїх думках Лукашенко не хоче йти на поводу у "бункерного".

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