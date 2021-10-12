Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний"

Зеленський і Путін / Reuters

Порядок денний можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським відрізнятиметься від порядку денного саміту "нормандської четвірки". Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ні, це не одне і те ж. Тут (в рамках "нормандської четвірки", - ред.) Порядок денний абсолютно зрозумілий, він окреслений Мінським комплексом заходів, навколо якого ведеться робота", - зазначив Пєсков, передає ТАСС.

У той же час він зазначив, що перспективи проведення саміту в "нормандському форматі" на вищому рівні будуть зрозумілі після зустрічі глав МЗС.

"Зараз з високим ступенем ймовірності нам потрібно буде чекати зустрічі міністрів закордонних справ. А вже за підсумками цієї зустрічі ми з вами побачимо можливі контури евентуального саміту "нормандської четвірки", - резюмував Пєсков.

Читайте такжеЗеленський домовився з Меркель і Макроном про перезапуск діалогу щодо Донбасу в нормандському форматі

Реклама

Зустріч у Нормандському форматі

Напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель і лідер Франції Еммануель Макрон провели переговори по телефону з главою Росії Володимиром Путіним. Розмова відбулася після бесіди Макрона і Меркель з президентом України Володимиром Зеленським.

За підсумками переговорів стало відомо, що зустріч міністрів країн "нормандського формату" може відбутися в найближчі тижні. Політики вважають, що необхідно працювати над імплементацією в рамках Мінських домовленостей.