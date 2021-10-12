"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

Нормандський формат був запущений в червні 2014 року / Reuters

Протягом найближчих тижнів може відбутися зустріч на рівні міністрів у нормандському форматі (між представниками України, Німеччини, Франції та Росії).

Як повідомили у пресслужбі президента Франції, напередодні відбулися тристоронні переговори Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом України Володимиром Зеленським, а також з лідером РФ Володимиром Путіним.

"Сторони погодилися з необхідністю працювати над повною реалізацією своїх висновків (досягнутих під час саміту 2019 року, — ред.) і домовилися про майбутню організацію з цією метою протягом найближчих тижнів міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією та Україною", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, нормандський формат - це зустрічі в чотиристоронньому форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія), на яких обговорюють питання про збройну російську агресію проти України.

Переговори щодо Донбасу в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня по відеозв'язку провів переговори з німецьким канцлером Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками переговорів лідери країн домовилися активізувати дискусію щодо Донбасу, а також консультації з приводу організації зустрічі нормандської четвірки.

Пізніше пройшли телефонні переговори Меркель і Макрона з російським президентом Володимиром Путіним. Глава РФ звинуватив Україну в невиконанні Мінських угод і паризьких домовленостей. Однак у Кремлі заявили про готовність посилити консультації в рамках "Нормандії", а також обговорювати умови можливої організації саміту лідерів нормандського формату.