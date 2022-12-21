Війська Росії відводять частину сил з Херсонщини: експерт розкрив мету маневру окупантів

Російські війська не можуть без бою залишити Нову Каховку, інакше після низки поразок вони отримають новий медійний удар, вважає Агіль Рустамзаде.

Війська РФ можуть виходити з Нової Каховки, щоб вийти з-під вогню артилерії ЗСУ - експерт / novakahovka.city

Відведення Росією своїх військ з Каховки і Нової Каховки на лівобережжі Херсонської області, ймовірно, є спробою вивести свої сили із зони обстрілу української артилерії. Навряд чи окупанти готові реально вивести війська з Херсонщини через загрозу нового удару на інформаційному полі. Про це заявив офіцер запасу Збройних сил Азербайджану, військовий експерт Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що часткове відведення росіянами своїх окупаційних військ з лівобережжя Херсонської області може бути або обманним маневром, або спробою росіян вийти із зони ураження артилерією ЗСУ.

"Під час війни йде інформаційна війна. Ворог теж проводить якісь заходи, щоб заплутати вас. Я не думаю, що російська армія зараз виношує будь-які плани щодо відходу з Нової Каховки. Ймовірно, росіяни залишаються там під вогнем артилерії і можуть відсунутися на декілька кілометрів назад, щоб вийти з-під вогню української артилерії", - зазначив експерт.

За його словами, війська РФ наразі не можуть дозволити собі піти на ще один "жест доброї волі", оскільки це призведе до нового удару на медійному полі.

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"Росія переживає "бовтанку" - їй потрібен позитивний медійний ефект. Навряд чи вони зараз будуть готові до нового негативу – ще одного медійного удару через те, що вони здали Нову Каховку без бою. Тому я вважаю, що війська просто вийшли із зони обстрілу української артилерії", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Відведення Росією частини військ на Херсонщині

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти відводять частину своїх військ з окупованих Нової Каховки та Каховки Херсонської області до населеного пункту Нижні Сірогози.

Серед місцевих жителів з'являється інформація про те, що загарбники можуть залишити Каховку до кінця року.

"Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму", - підкреслюється в повідомленні.

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