РФ відводить війська з двох міст на Херсонщині – Генштаб ЗСУ

Відомо, що окупанти запланували накивати п’ятами з двох населених пунктів до Нового року.

Окупанти тікають з двох міст на Херсонщині, повідомили у Генштабі ЗСУ/ Миноборони РФ

Російські загарбники відводять частину своїх військ з Каховки і Нової Каховки на Херсонщині.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Окупанти передислоковують окремі підрозділи і відводять частину військ у район населеного пункту Нижні Сірогози.

При цьому російські військові розповідають серед місцевих жителів, що збираються піти з Каховки до Нового року.

"Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму", – йдеться у повідомлення.

Також у Генштабі ЗСУ розповіли, що на Луганщині окупанти тиснуть на місцевих підприємців, змушуючи їх перереєстровувати бізнес за законодавством РФ.

Раніше повідомлялося, що у захопленому російськими окупантами Залізному Порту на півдні Херсонської області ракетним ударом знищено готель Solemar, в якому розміщувалися окупанти. В результаті атаки верхні поверхи будівлі готелю Solemar були повністю зруйновані.

Нагадаємо, українські військові 14 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області знищили до 10 одиниць військової техніки РФ різного типу, а також близько 180 окупантів отримали поранення.

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