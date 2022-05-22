Війська РФ посилюються на північ від Харкова і на схід до Ізюмського напрямку – ISW

Російські війська посилюються в Харківській області, щоб не допустити виходу ЗСУ на кордон з РФ - ISW / Reuters

Окупаційна армія Росії на півночі Харківської області утримала свої позиції, щоб запобігти подальшим контрнаступальним діям ЗСУ у напрямку українсько-російського кордону. Загарбники збираються зміцнити своє угруповання навколо Харкова невстановленими елементами 1-ї гвардійської танкової армії. Окупанти посилюють свою присутність на північ від міста і на схід у бік російських приватних військових компаній, які прямують до Ізюму. Дії росіян у Ізюмському районі вказують на їх прагнення до наступу південніше цього напрямку.

У американському Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що військам РФ вдалося зберегти свої позиції на північ від Харкова, щоб не допустити просування українських військ до кордону. При цьому ситуація вказує на намір росіян посилити своє угруповання на даному напрямку.

"Російські війська зберегли свої позиції, щоб запобігти подальшому просуванню України до російського кордону, і 21 травня завдали повітряних і артилерійських ударів на північ від Харкова. У Генштабі України зазначили, що Росія має намір посилити своє угруповання навколо Харкова невстановленими елементами 1-ї гвардійської танкової армії. "Міністр внутрішніх справ" "ЛНР" також заявив, що його особовий склад діє у Вовчанську на півночі Харківської області", - зазначають експерти.

Фахівці відзначають, що окупанти зміцнюють свої позиції не тільки на північ від міста Харкова, а й на сході в напрямку російських приватних військових компаній, що рухаються до Ізюму.

"Ці повідомлення вказують на те, що російські сили посилюють свою присутність на північ від Харкова, щоб утримувати свої нинішні позиції і відкидати потенційне просування українських військ далі на північ до міжнародного кордону і на схід у бік російських ПВК, що прямують до Ізюму", - вказують в ISW.

Також у Інституті додали, що 21 травня війська РФ досягли певного просування на південний схід від Ізюма і збираються відновити свій наступ у напрямку Слов'янська Донецької області. Ймовірно, вони збираються атакувати південніше Ізюма.

читайте такожВажка зброя заходу для ударів по армії Росії: танки з Польщі вже у ЗСУ у Харківській області"Російські війська додатково обстріляли велику Камишеваху на північний захід від Ізюма та Довгеньке на південний схід від Ізюма, що вказує на те, що вони планують продовжити наступальні дії південніше Ізюма", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Дивіться онлайн новини Харкова

Армія України звільняє Харківську область від військ РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня заявив про початок контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Сили оборони України звільнили низку населених пунктів на півночі Харківської області. Вони вибили окупантів, у тому числі, з Циркунів, звідки російські війська обстрілювали Харків.

Бійці 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня вийшли на ділянку кордону з Росією у Харківській області.

У Генеральному штабі ЗСУ 21 травня заявили, що окупанти РФ обстріляли з авіації і артилерії населені пункти Чорноглазівка, Дементіївка та Тернова у Харківській області. Загарбники намагаються не допустити просування ЗСУ до кордону з РФ.

Главред рекомендує: