Українські бійці просунулися під Куп’янськом: у ISW розкрили про позиційні бої

Українські війська ведуть активну оборону на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

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ЗСУ просунулись вперед на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомили, що 31 грудня українські сили просунулися на південний схід від Куп'янська і продовжили позиційні бої з російськими військами вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна

Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували біля Орлянки (на південний схід від Куп'янська) і досягли часткового успіху, однак аналітики ISW не змогли підтвердити це твердження, передає ISW.

Зокрема, російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний схід від Куп'янська біля Синьківки, на південний захід від Сватового біля Макіївки та на південний захід від Кремінної біля Діброви й в лісовому масиві "Серебрянське".

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За словами речника командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковника Володимира Фітьо, українські війська ведуть активну оборону на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках і, за можливості, здійснюють наземні атаки.

Ситуація на фронті: просування ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по окупантам та просунулись на Донеччині. Українські військові просунулися на південь від Спірного, що за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута в Донецькій області.

Сили оборони України захопили позиції РФ під Авдіївкою. Українські захисники відзначилися вдалими діями в районі Авдіївки Донецької області, захопивши позиції противника, знищивши загарбників і взявши полонених.

ЗСУ просунулися під Горлівкою. Окупаційні війська Росії намагаються просунутися у Харківській і Донецькій областях, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни.

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