ЗСУ просунулися поблизу Бахмута: в ISW розповіли про ситуацію на Східному фронті

Інтенсивність боїв під Бахмутом знизилася, але російські війська продовжують спроби захопити Богданівку та просунутися до Часового Яру.

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Позиційні бої тривають поблизу Богданівки та Хромового / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України,

Українські військові упродовж минулого тижня продовжили позиційні бойові дії та просунулися поблизу Бахмута на південний схід від Кліщіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляють аналітики ISW з посиланням на російських блогерів, окупанти незначно просунулися поблизу Спірного (на північний схід від Бахмута) і безуспішно атакували біля Веселого.

Українські сили просунулися поблизу Бахмута, ймовірно, впродовж минулого тижня і продовжили позиційні бойові дії. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки.

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Представник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що інтенсивність боїв під Бахмутом знизилася, але російські війська продовжують спроби захопити Богданівку, просунутися до Часового Яру та відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Кілька військових блогерів зазначили, що російським військам важко захопити Богданівку, оскільки вона розташована в низині, що дозволяє українським силам контролювати вогневі позиції російських позицій.

Карти боїв-Бахмут / understandingwar.org

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки та Хромового; на захід від Бахмута біля Іванівського; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Ситуація в Авдіївці

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що війська РФ незначно просунулися поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від міста.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито просунулися в 800 метрах від Північного, поблизу Очеретиного вздовж залізниці та у промисловій зоні.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки, на схід від Новобахмутівки і Степового, а також на південь від Авдіївки біля Первомайського, Невельського і Північного.

Представник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська збільшили кількість бомбових ударів літаками Су-34 і Су-35 на Таврійському напрямку, куди входять Авдіївка, захід Донецької та Запорізької областей.

Останні новини з фронту

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