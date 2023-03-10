РФ перейшла в наступ: у Міноборони назвали стратегічні цілі окупантів

Основні зусилля ворог зосереджує на сході України, наголосила Ганна Маляр.

Ганна Маляр розповіла про цілі окупантів РФ / Міноборони України, Міноборони РФ

Стратегічні цілі Росії у війні проти України залишаються незмінними, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Противник не відмовляється від планів знищення і захоплення нашої держави, написала вона в Telegram.

"Разом з тим, станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України", — підкреслила заступник міністра оборони.

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Разом з тим вона звернула увагу на те, що окупанти намагаються виконати завдання виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Втім, вже кілька місяців їм це не вдається", — додала Маляр.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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