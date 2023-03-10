РФ перейшла в наступ: у Міноборони назвали стратегічні цілі окупантів

Стратегічні цілі Росії у війні проти України залишаються незмінними, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Противник не відмовляється від планів знищення і захоплення нашої держави, написала вона в Telegram.
"Разом з тим, станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України", — підкреслила заступник міністра оборони.
Разом з тим вона звернула увагу на те, що окупанти намагаються виконати завдання виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
"Втім, вже кілька місяців їм це не вдається", — додала Маляр.
Загроза нового наступу РФ
Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.
"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.
У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.
"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.
Читайте більше:
- "У них тактика йти по трупах": перспектив у нового наступу РФ немає-генерал
- США закликають Україну почекати з наступом-Reuters
- Танки потрібні Україні зараз, щоб зупинити запланований наступ РФ-посол у США