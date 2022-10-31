Окупанти влаштували терор жителям Херсонщини: намагаються змусити їх виїхати з області

Окупанти влаштували терор жителям Херсонщини/ Мінобороны РФ, Суспільне

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини влаштовують терор для місцевого населення. Вони намагаються створити умови, які непридатні для проживання людей, щоб змусити їх "евакуюватися" з області.

Загарбники відключають місцевим жителям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет. Також вони шантажують людей, переконуючи їх, що українські воїни нібито будуть бити по них ракетами. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У той же час самі росіяни вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Вони змушують місцевих підприємців швидко продати усі свої товари, а потім закривають магазини і ринки.

"Водночас, підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки", – йдеться у повідомленні.

Наступ ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що українські військові за добу знищили 3 ворожих склади боєприпасів та понад 3 десятки окупантів. Склади були знищені в Бериславському і Миколаївському районах. На Південнобузькому напрямку ситуація складна, але перебуває під повним контролем ЗСУ.

Нагадаємо, російські загарбники втекли геть із Чорнобаївки на Херсонщині. З аеродрому, на якому вони дислокувалися, окупанти забрали усю свою техніку. Про це свідчать нові супутникові знімки. Це вперше від початку окупації Херсонщини загарбники лишають свої позиції на аеродромі у Чорнобаївці. Раніше вони не йшли звідти навіть після атак ЗСУ.

Також повідомлялося, що російські окупанти намагаються "евакуюватися" з Херсонської області через потужний контрнаступ ЗСУ. Вони хочуть переправити артилерійські установки з правого берега Дніпра на Херсонщині.

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