Окупанти влаштували терор жителям Херсонщини: намагаються змусити їх виїхати з області

Загарбники лякають місцеве населення ракетними ударами, відключають їм електроенергію, воду та інтернет.
Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини влаштовують терор для місцевого населення. Вони намагаються створити умови, які непридатні для проживання людей, щоб змусити їх "евакуюватися" з області.
Загарбники відключають місцевим жителям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет. Також вони шантажують людей, переконуючи їх, що українські воїни нібито будуть бити по них ракетами. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
У той же час самі росіяни вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Вони змушують місцевих підприємців швидко продати усі свої товари, а потім закривають магазини і ринки.
"Водночас, підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки", – йдеться у повідомленні.
Наступ ЗСУ на Херсонщині
Раніше повідомлялося, що українські військові за добу знищили 3 ворожих склади боєприпасів та понад 3 десятки окупантів. Склади були знищені в Бериславському і Миколаївському районах. На Південнобузькому напрямку ситуація складна, але перебуває під повним контролем ЗСУ.
Нагадаємо, російські загарбники втекли геть із Чорнобаївки на Херсонщині. З аеродрому, на якому вони дислокувалися, окупанти забрали усю свою техніку. Про це свідчать нові супутникові знімки. Це вперше від початку окупації Херсонщини загарбники лишають свої позиції на аеродромі у Чорнобаївці. Раніше вони не йшли звідти навіть після атак ЗСУ.
Також повідомлялося, що російські окупанти намагаються "евакуюватися" з Херсонської області через потужний контрнаступ ЗСУ. Вони хочуть переправити артилерійські установки з правого берега Дніпра на Херсонщині.
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