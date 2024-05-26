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Штурм на Харківщині зупинено: РФ атакує на п'яти напрямках – Генштаб

Олексій Тесля
26 травня 2024, 12:49
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Російський агресор намагається штурмувати позиції українських військ, розповіли в Генштабі ЗСУ.
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Українські захисники відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

За добу на фронті відбулося 35 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб, ідеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Харківський напрямок

Загрозу прориву окупантів відбито, забезпечено стійку оборону. "Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи", - повідомив Генштаб.

відео дня

Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції українських військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернове. Водночас ворог продовжує спроби просунутися вперед із району села Лук'янці - триває бій. Водночас українські підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

Ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми та шість автомобілів і спецтехніки.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Куп'янський напрямок

Від початку доби відбувалося шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. У районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої тривають. Ситуація контрольована.

Лиманський напрямок

Українські воїни дали жорстку відсіч спробі загарбників РФ просунутися в бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

Покровський напрямок

Інтенсивність бойових дій досить висока - до теперішнього часу противник уже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім бойових зіткнень, у районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

Курахівський напрямок

Українські воїни вже відбили атаку окупантів у районі Костянтинівки. Ворог наразі продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем сил оборони.

Времіський напрямок

Неподалік Роздольного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне становище зазнали невдачі.

Оріхівський напрямок

Триває бій у районі Малої Токмачки.

Придніпровський напрямок

На плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка істотних змін не зазнала.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та подальшої стабілізації обстановки, підсумували в Генштабі.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося. що РФ продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Нагадаємо, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

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/ Главред

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