Якщо Захід хоче, щоб Україна перемогла, треба надати їй комплексну підтримку - Столтенберг

Агресор Росія не збирається відмовлятися від своєї головної мети – встановлення контролю над Україною, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Військова підтримка України - єдиний спосіб посадити Росію за стіл перемовин, - Столтенберг / УНІАН

Окупант Росія не зупиниться і проводить підготовку до продовження війни проти України. Якщо західний світ хоче, щоб Україна перемогла, потрібно надати їй військову та іншу підтримку. Майбутні перемовини між Києвом і Москвою залежатимуть від ситуації на полі бою. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

В інтерв'ю BBC він розповів про те, що країна-агресор РФ, як і раніше, прагне встановити контроль над Україною. Захід має бути готовий до тривалої підтримки української держави.

"Ми повинні бути готові до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети - встановлення контролю над Україною", - зазначив Столтенберг.

Він зазначив, що незважаючи на контрнаступ ЗСУ, Росія провела мобілізацію і зміцнила свої сили. Окупанти готуються до продовження війни і можуть спробувати знову піти в наступ.

За словами генерального секретаря Альянсу, Україні дуже потрібна військова підтримка Заходу. Ймовірно, війна завершиться перемовинами, але умови діалогу залежатимуть від співвідношення сил на фронті.

"Тому - якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріплював становище, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми повинні забезпечити Україні підтримку. У тому числі військову підтримку, тому що це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл перемовин і визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Війна Росії проти України: прогнози

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше сказав, що у агресора РФ залишилося ракет на 2 масовані атаки. За його прогнозом, окупанти вже до березня зіткнуться з критичною ситуацією з озброєнням.

Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що Москва в 2023 році буде підтягувати війська до кордонів України. Загарбники намагатимуться окупувати всю Донецьку область.

Крім того, Скібіцький вважає, що у Росії є проблема з балістичними ракетами і "Калібрами".

"Стає менше крилатих ракет повітряного базування Х -101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія - це два-три таких потужних нанесення ударів, як ось ми спостерігали за останній час", - підкреслив Вадим Скібіцький.

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