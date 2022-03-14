Війна в Україні: наслідки торкнуться всього світу - в Африці буде голод

Війна в Україні-наслідки будуть страшними

Війна, яку Росія почала проти України, може спровокувати страшний голод в Африці. Агресивна політика країни-окупанта принесе жахливі соціальні наслідки для багатьох країн, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва в інтерв'ю CBS.

За її словами, є три групи країн, які можуть постраждати найбільше.

"Так, війна в Україні означає голод в Африці, але війна в Україні також має соціальні наслідки для багатьох країн. По-перше, ціни на сировину, енергію, зерно, добрива..",- зазначила глава МВФ.

Георгієва стверджує, що найбільше занепокоєння викликає ситуація в країнах, що межують з Росією і Україною через наплив біженців. Так як такої кількості евакуйованих людей європейські країни не бачили з часів Другої світової війни.

читайте такожБутусов розповів, коли і чим закінчиться війна в УкраїніКрім того, постраждати можуть республіки Середньої Азії та Кавказу. Це пояснюється тим, що їх торговельні відносини пов'язані з РФ і Україною більше, ніж з іншими державами.

"Перша група - це країни, які ще не оговталися від економічної кризи, викликаної коронавірусом. Для них це потрясіння особливо болісно. І друга група - держави, які залежать від імпорту енергії з РФ", – підсумувала Георгієва.

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