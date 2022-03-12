Британський таблоїд назвав найефективніший спосіб чинити тиск на Путіна

Названо спосіб чинити тиск на Путіна / скріншот

Найефективніший спосіб чинити тиск на президента РФ Володимира Путіна - атакувати його прихильників. Зокрема, заходи варто вжити по відношенню до міністра оборони Росії Сергія Шойгу, віце-прем'єра Дмитра Григоренка і головнокомандувача Чорноморським флотом Ігоря Осипова, пише The Mirror.

"Сьогодні (11 березня - ред.) уряд остаточно виступив проти російської політичної еліти, наклавши санкції на депутатів Думи. ЄС ввів аналогічні заходи місяць тому, так що цей крок давно назрів. Найефективніший спосіб чинити тиск на Володимира Путіна - це атакувати його прихильників і пособників у Москві", - пише ЗМІ.

Відзначається, що уряд Великобританії має піти далі і поширити санкції на членів Ради Федерації, верхню палату російського парламенту і начальників служб безпеки, які консультують президента Росії.

читайте такожБутусов розповів, коли і чим закінчиться війна в Україні"У списку Великобританії все ще є серйозні прогалини. Серед тих, проти кого нам ще належить вжити заходів, - Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, віце-прем'єр Дмитро Григоренко і головнокомандувач Чорноморським флотом ігор Осипов", - сказано в повідомленні.

Також підкреслюється, що діяти необхідно невідкладно і не зволікати з введенням санкцій щодо всіх, хто причетний до цих військових злочинів.

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