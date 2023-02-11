Війна з Україною поставила Путіна на роздоріжжі: у Британії назвали 3 сценарії для диктатора

Протистояння між Міноборони окупантів РФ і ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним стає більш очевидним, зазначили в розвідці Великобританії.

Пригожин відмовився вербувати ув'язнених, а Путіну доведеться міняти плани щодо війни проти України / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

На тлі війни Росії проти України російський директор Володимир Путін опинився перед вибором. Кремлю треба вирішити, що робити далі – виснажувати армію, згорнути військові завдання або продовжити мобілізацію. Посилює проблему і протистояння Міноборони окупантів РФ з ПВК Вагнер – Пригожин вже сказав, що припиняє вербування ув'язнених. Про це заявили і розвідці Міноборони Великобританії.

У зведенні британської розвідки зазначається, що формальний власник бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин 9 лютого вже оголосив про припинення вербування ув'язнених для війни в Україні.

Дані Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) раніше демонстрували зниження показників вербування російських ув'язнених на війну. З грудня минулого року їх менше стали рекрутувати для участі в бойових діях. Передбачається, що новини про суворі реалії війни проти України дійшли до ув'язнених, через що кількість добровольців скоротилася.

На думку аналітиків, головним фактором припинення роботи цієї схеми, ймовірно, є все більш явне протистояння між ватажком ПВК Вагнера Пригожиним і Міністерством окупантів Росії.

Також розвідники вказують, що регулярна армія країни-агресора РФ, ймовірно, вже задіяла у війні переважну більшість мобілізованих.

У розвідці Британії підкреслили - тепер Кремль постав перед складним вибором: продовжувати виснажувати свої військові сили, згортати завдання щодо війни, або ж проводити подальшу мобілізацію своїх громадян на війну з Україною.

Новий наступ Росії на Україну

Глава Міноборони Олексій Резніков раніше заявив, що країна-окупант Росія під час свого нового наступу повинна застосувати іншу тактику. Ворог тепер повзуче наступатиме на двох напрямках – сході та півдні. Як вважає міністр, захоплювати всю Україну окупанти вже не намагатимуться.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що окупанти, можливо, підуть у наступ на одному з напрямків до річниці повномасштабного нападу на Україну. Путін поставив завдання окупантам захопити весь Донбас.

Колишній командувач військами США Бен Ходжес зробив прогноз, згідно з яким окупанти РФ не зможуть досягти суттєвого просування на фронті навіть з угрупованням у 200-300 тисяч проблем. На його думку, загарбники досі не вирішили проблеми з логістикою та кадрами.

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Плани Путіна щодо війни проти України: