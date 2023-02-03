"Україна врятувала світ": експерт розповів про шалений план Путіна, який йому не вдалося реалізувати

Російський опозиціонер підкреслив, що з самого початку у планах Путіна була не війна з Україною.

Піонтковський розповів про шалений план Путіна, який диктатору не вдалося реалізувати / УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін розглядав повномасштабне вторгнення в Україну як підготовку до війни з НАТО. Захопивши Україну, глава Кремля планував далі йти на країни Балтії. Однак героїчний опір нашої країни зруйнував шелений план Путіна. Таку думку висловив російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський.

"Путін за кілька днів до початку повномасштабної війни, між 5 і 24 лютого, після повернення з Пекіна, був в ейфоричному стані, впевнений у своїй перемозі... Він зробив на пресконференції несподіване визнання. Він сказав – ми розуміємо, що поступаємося НАТО на конвенційному рівні, але перевершуємо на ядерному, у нас диво-зброя. Він був щиро в цьому впевнений і розкрив усі плани", - сказав Піонтковський в ефірі каналу Freeдом.

Російський опозиціонер підкреслив, що з самого початку у планах Путіна була не війна з Україною, адже він планував без жодних зусиль взяти Київ за три дні, а війна із Заходом.

"Україну він мав пройти за кілька днів, взявши Київ. І після цього, в ореолі своєї великої перемоги, стати на кордоні Балтії та Польщі, країн НАТО, і повторити їхню знамениту формулу – "збирайте свої манатки і забирайтеся геть". І почати війну з НАТО. План був такий – Україну він проходив як танк, вступав до Прибалтики", - пояснив він.

За словами Піонтковського, розуміючи, що на конвенційному рівні НАТО сильніше, у вирішальний момент Путін хотів витягнути свою ядерну бомбу, замахнутися нею, і таким чином змусити Захід капітулювати.

"Може, навіть і вдарив би по одному з європейських міст або великому з'єднанню. Такою була доктрина Путіна-Патрушева використання ядерної зброї. Україна врятувала світ від цього сценарію своїм героїчним опором, і тепер Путіну не до наполеонівсько-гітлерівських планів", - зауважив експерт.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відводу військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист помітив, що Путін та пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливість відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб добитися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй і на ній виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я та розпочати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

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