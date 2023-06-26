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Війна перекинеться на територію РФ: ексдепутат Держдуми спрогнозував сценарій

Олексій Тесля
26 червня 2023, 19:35 оновлено 26 червня, 19:38
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Бойові дії найближчим часом навряд чи почнуться на території Білорусі, вважає Ілля Пономарьов.
Пономарьов, Легіон свобода Росії
Ілля Пономарьов не виключив бойові дії в РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

У Росії будуть наростати атаки, перш за все, атаки Легіону Свобода Росії і Російського добровольчого корпусу, заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Разом з тим він сумнівається в тому, що бойові дії можуть найближчим часом перекинутися на територію Білорусі. Про це він сказав в ході чату в Главреді.

"Україна не зацікавлена, щоб до російської армії додалася ще й білоруська. Так, може бути, вона не така сильна і численна, але все одно близько 25 тисяч особового складу можуть приєднатися до російських військ. Крім того, буде створена додаткова лінія фронту – навряд чи це кому-небудь потрібно. Тому я не думаю, що з Білоруссю буде відбуватися щось активне", - додав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - чат з Іллею Пономарьовим в Главреді:

Рейд добровольців РФ в Бєлгородській області

Нагадаємо, раніше російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяви про те, що вони запустили військову операцію з демілітаризації Бєлгородської області.

Бійці виконували завдання на КПП Грайворон, в інших населених пунктах та набрали трофейної військової техніки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу зі створення буферної зони безпеки на Білгородщині, щоб відсунути російських окупантів від кордонів України. У рейді брали участь тільки громадяни РФ.

У міністерстві оборони окупантів РФ заявили, що російські війська нібито "знищили" сили і засоби добровольців в Білгородській області. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про удар у відповідь.

Більше новин:

Ілля Пономарьов Легіон Свобода Росії Російський добровольчий корпус (РДК)
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