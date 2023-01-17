Загроза масштабного наступу РФ: експерт назвав ймовірні терміни

Для підготовки великого наступу РФ необхідний час, підкреслив Віктор Кевлюк.

У РФ можуть провести новий етап мобілізації / Telegram, Радіо Свобода

Новий масштабний наступ російські окупанти зможуть провести не раніше, ніж через півроку, заявив експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Для підготовки великого наступу необхідний час, тому якщо він і буде, то пізніше, підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Експерт звернув увагу на те, що на сьогодні окупанти РФ лише заповнюють втрати, які зазнали з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Ситуація у них не дозволяє створити боєздатне угруповання для проведення наступальної операції", - говорить він.

Співрозмовник пояснив, що, якщо окупанти не відмовилися від досягнення своєї мети, вони можуть поставити перед собою завдання нарощування зусиль.

"Звідси випливає необхідність проведення наступної хвилі мобілізації, про яку вже ходять розмови. Цей захід тривалістю близько 60-90 днів, після цього ще 60-90 днів потрібно на те, щоб звести все це у військові колективи і навчити їх діяти разом, на військовій техніці, навчити якійсь елементарній тактиці. Тобто раніше ніж через півроку вони фізично не можуть щось провести – наступальне, серйозне, масштабне", - додав Кевлюк.

Хто такий Віктор Кевлюк Експерт Центру оборонних стратегій. Полковник запасу. Має за плечима 35 років військової служби. Був начальником організаційно-мобілізаційного управління штабу ОК Захід (2014-2018), начальником центру цивільно-військового співробітництва ООШ ЗСУ (2018-2020).

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що окупаційним військам Росії потрібен масштабний наступ на Україну для посилення своїх позицій. Вони не відмовлялися від захоплення Києва і прагнення знищити українську націю. Але Україна не дасть загарбникам такої можливості і готується до будь-яких сценаріїв. Москва може піти, в тому числі, і на оголошення загальної мобілізації.

Він розповів про те, що ворог має намір використовувати потенційний наступ з метою посилення своїх позицій. В даному контексті не виключений варіант оголошення Москвою загальної мобілізації.

Нагадаємо, російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман прокоментував ймовірність проведення в Росії нової хвилі мобілізації на тлі невдач у війні проти України.

Він вважає, що сучасні війни виграються за рахунок переваги у військових технологіях, до яких має доступ Україна, а не за рахунок "закидання ворога трупами".

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