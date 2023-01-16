Генерал СБУ назвав ймовірні напрямки нового наступу РФ

Є відразу кілька ймовірних напрямків атаки РФ, не виключив Віктор Ягун.

РФ може перейти в новий наступ / Міноборони РФ

РФ може перейти в новий наступ, слід звернути увагу відразу на кілька ймовірних напрямків, заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Він не виключив, що окупанти можуть вдарити з Білорусі, швидше за все, в районі кордону з Волинською та Рівненською областями. Таку думку він висловив в ефірі FreeДом.

Ще один ймовірний напрямок атаки РФ - на північному сході України, між Сумами та Харковом. Експерт каже, що росіяни спробують захопити всю Харківщину.

Незважаючи на те, що ЗСУ просуваються на Луганщині, окупанти можуть перейти в контрнаступ, не виключив він.

Крім того, співрозмовник попередив, що росіяни створили певне угруповання військ для того, щоб, можливо, наступати в бік Запоріжжя.

При цьому він нагадав, що росіяни не відмовилися від свого наміру відрізати Україну від Чорного моря, тому їх цікавлять і Херсон, і Миколаїв, і Одеса.

"Якщо ми точно вгадаємо напрямок головного удару, якщо ми будемо готові вистояти під таким ударом і зможемо переламати ситуацію на свою користь, то весняний наступ (ЗСУ. - Ред.), можливо, буде успішним. Ми можемо використовувати тоді який-небудь інший напрямок, на якому росіяни не були готові, і там у них менше військ або перейти в контрнаступ на напрямку їх головного удару", - додав Ягун.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що окупаційним військам Росії потрібен масштабний наступ на Україну для посилення своїх позицій. Вони не відмовлялися від захоплення Києва і прагнення знищити українську націю. Але Україна не дасть загарбникам такої можливості і готується до будь-яких сценаріїв. Москва може піти, в тому числі, і на оголошення загальної мобілізації.

Він розповів про те, що ворог має намір використовувати потенційний наступ з метою посилення своїх позицій. В даному контексті не виключений варіант оголошення Москвою загальної мобілізації.

Нагадаємо, російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман прокоментував ймовірність проведення в Росії нової хвилі мобілізації на тлі невдач у війні проти України.

Він вважає, що сучасні війни виграються за рахунок переваги у військових технологіях, до яких має доступ Україна, а не за рахунок "закидання ворога трупами".

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