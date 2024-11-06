Війна між Китаєм і США: з'явився несподіваний сценарій конфлікту

Олег Шамшур попередив про неминучий військовий конфлікт Пекіна з Вашингтоном.

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Посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур прокоментував припущення про те, що заморожування війни в Україні - крок до посилення Росії та Китаю.

В інтерв'ю Главреду він оцінив попередження про те, що така політика Вашингтона призведе до неминучого військового конфлікту з Пекіном.

"Точно. Ваші слова та американському президенту у вуха. Безумовно, хотілося б, щоб так і було", - зазначив український дипломат.

Водночас він нагадав про те, що союзникам України необхідно докласти багато зусиль для допомоги Києву.

"Крім розуміння, також треба, щоб усе-таки були ще й конкретні дії, спрямовані на те, щоб, як казав Макрон, зробити надзусилля для допомоги Україні", - додав Шамшур.

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Шамшура Главреду:

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