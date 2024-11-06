Війна між Китаєм і США: з'явився несподіваний сценарій конфлікту

Посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур прокоментував припущення про те, що заморожування війни в Україні - крок до посилення Росії та Китаю.
В інтерв'ю Главреду він оцінив попередження про те, що така політика Вашингтона призведе до неминучого військового конфлікту з Пекіном.
"Точно. Ваші слова та американському президенту у вуха. Безумовно, хотілося б, щоб так і було", - зазначив український дипломат.
Водночас він нагадав про те, що союзникам України необхідно докласти багато зусиль для допомоги Києву.
"Крім розуміння, також треба, щоб усе-таки були ще й конкретні дії, спрямовані на те, щоб, як казав Макрон, зробити надзусилля для допомоги Україні", - додав Шамшур.
Хто такий Олег Шамшур?
Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.
У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.
Дивіться відео - інтерв'ю Олега Шамшура Главреду:
Раніше повідомлялося, чи зможе Китай перетнути "червоні лінії" після виборів у США. В інтерв'ю Главреду доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний розповів, якою буде позиція Китаю щодо війни в Україні після президентських виборів у США - чи може Китай перетнути "червоні лінії" в питанні підтримки Росії.
Як повідомляв раніше Главред, Тайвань готується до нападу Китаю. Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем - західні аналітики розкрили підготовку до нападу.
Більше новин:
- Яким може бути курс Гарріс і кому вона віддасть зовнішню політику США
- Путін не вторгся б в Україну, якби президентом США був Трамп - Джонсон
- Трамп на зустрічі з Путіним поставив йому запитання про Україну: у США розкрили деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред