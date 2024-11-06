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Війна між Китаєм і США: з'явився несподіваний сценарій конфлікту

Олексій Тесля
6 листопада 2024, 01:30
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Олег Шамшур попередив про неминучий військовий конфлікт Пекіна з Вашингтоном.
США, Китай
/ Колаж: Главред, фото: Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур прокоментував припущення про те, що заморожування війни в Україні - крок до посилення Росії та Китаю.

В інтерв'ю Главреду він оцінив попередження про те, що така політика Вашингтона призведе до неминучого військового конфлікту з Пекіном.

"Точно. Ваші слова та американському президенту у вуха. Безумовно, хотілося б, щоб так і було", - зазначив український дипломат.

Водночас він нагадав про те, що союзникам України необхідно докласти багато зусиль для допомоги Києву.

"Крім розуміння, також треба, щоб усе-таки були ще й конкретні дії, спрямовані на те, щоб, як казав Макрон, зробити надзусилля для допомоги Україні", - додав Шамшур.

Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Шамшура Главреду:

Раніше повідомлялося, чи зможе Китай перетнути "червоні лінії" після виборів у США. В інтерв'ю Главреду доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний розповів, якою буде позиція Китаю щодо війни в Україні після президентських виборів у США - чи може Китай перетнути "червоні лінії" в питанні підтримки Росії.

Як повідомляв раніше Главред, Тайвань готується до нападу Китаю. Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем - західні аналітики розкрили підготовку до нападу.

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