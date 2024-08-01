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Чи зможе Китай перетнути "червоні лінії" після виборів у США: експерт розкрив деталі

Юлія Закрепа
1 серпня 2024, 05:30
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Причому у Пекіна з Брюсселем більш прагматичні стосунки, які мають потенціал для конструктивного розвитку.
Чи зможе Китай перетнути 'червоні лінії' після виборів у США: експерт розкрив деталі
Чи зможе Китай перетнути "червоні лінії" / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В інтерв'ю Главреду доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний розповів, якою буде позиція Китаю щодо війни в Україні після президентських виборів у США - чи може Китай перетнути "червоні лінії" в питанні підтримки Росії.

Розумний вважає, що Китай буде продовжувати грати у свою гру. У Заходу є дуже мало важелів тиску на Пекін, щоб змусити його змінити свою політику.

"Дійсно, після президентських виборів у Сполучених Штатах американсько-китайське протистояння може загостритися. І Україна, як сателіт США, стане "законною ціллю" для Китаю. Китайці битимуть американців по уразливих місцях. Американська підтримка України - уразливе місце будь-якої адміністрації США, тому з боку Пекіна буде певна небезпека", - пояснив експерт.

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Крім того, Китай працює не лише зі США, але і з Європою. Причому у Пекіна з Брюсселем більш прагматичні стосунки, які мають потенціал для конструктивного розвитку, але небезпечні можливим підривом євроатлантичної солідарності та зобов'язаннями перед союзниками, вважає Розумний.

"Це складна гра, яка може загостритися після приходу до влади у США адміністрації Трампа. Якщо Трамп проводитиме курс, який він розпочав ще за часів свого першого президентства, ми матимемо загострення як між США та Китаєм, так і між США та Європою. І у такій ситуації можуть з'явитися умови для потепління в діалозі Китаю і Європи. Україна, яка знаходиться на перехресті спільних китайсько-європейських інтересів, здатна отримати нові можливості. Несподіваним наслідком таких подій може стати стримування Росії з боку Китаю", - наголосив експерт.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Нагадаємо, що експерт розкрив хитрий план Пекіна, чи забере Китай території в Росії. У РФ можуть з'явитися військові бази Китаю, причому не обов'язково на тих територіях, які близько до китайської держави, припустив Іван Ступак.

Китай відзначився "порожньою" реакцією на удар Росії по Охматдиту. Представник міністерства лише заявив, що Пекін радить Україні та Росії "відповідально сприяти охолодженню ситуації" і працювати над якнайшвидшим припиненням вогню.

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