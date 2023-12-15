Найголовніша проблема для Байдена: експерт проаналізував візит Зеленського до США

Валерій Клочок зазначив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден побачив, що Україна стає партнером, з яким можна говорити і проводити спільні операції.

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Ця проблема стане серйозним викликом для США / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Завдання президента України Володимира Зеленського в ході візиту до США було швидше не нашкодити. І, здається, йому це вдалося. Про це в інтерв'ю Главреду повідомив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"Треба тверезо дивитися на ситуацію і зважати на те, що зовнішня політика Сполучених Штатів Америки і, зокрема, Байдена, полягає в об'єднанні НАТО і формуванні антипутінської коаліції. Це - комплекс проблем, якими він займається вже десятки років ще з часів Радянського Союзу. Байден залишається незмінним саме в зовнішній політиці поширення демократії у світі", - наголошує Валерій Клочок.

За його словами, Сполучені Штати мають кілька неуспішних випадків, таких як війни в Іраку, Афганістані та В'єтнамі, які стали важкими викликами і залишили невиліковні сліди в пам'яті американців через великі втрати людських життів і фінансові труднощі.

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"Україна стала продовженням цієї зовнішньої політики США, і незалежно від того, чи є республіканець, чи демократ президентом, він несе відповідальність за це. Ця ситуація - серйозний виклик для іміджу США як світового лідера з часів Другої світової війни. Саме за часів Рузвельта США зіграли ключову роль у знищенні гітлерівської Німеччини, і одразу ж отримали новий виклик у вигляді СРСР. Тоді США розуміли, що ситуація не може бути вирішена інакше, але для Байдена бути успішнішим за його попередників у війнах з Іраком та Афганістаном теж є проблемою. Для нього перемога в Україні - це перемога Сполучених Штатів Америки", - наголошує експерт.

Експерт робить висновок, що це завдання може виявитися непростим для США і може не завершитися у 2024 році. Тим не менше, Байден розглядає його як свою місію і намагається внести максимальний внесок.

"Найголовнішою проблемою, з якою він зараз зіткнувся, є неготовність НАТО чинити опір. США, які впродовж багатьох років проводять з європейцями політику примусу до зміни політики зміцнення обороноздатності, увесь час чинили опір. З початком вторгнення Росії ситуація трохи зрушила з місця на тлі катастроф, які сталися в Україні в Бучі, Ірпені, Ізюмі, і риторика в ЄС почала змінюватися. Схожа історія була і на Близькому Сході, де Європа довго терпіла (а фактично фінансувала) ХАМАС", - додає Валерій Клочок.

У відповідь на питання чи переконав Зеленський Байдена, експерт зазначив, що скоріше, Байден побачив, що Україна стає партнером, з яким можна говорити і проводити спільні операції.

"Досі ми не бачили потужних військ у ЄС, але вони потрібні, бо загроза значно ближча, ніж здається. Байден став заручником своєї амбітної мети, але як політик світового рівня він робить послідовні кроки і припускається помилок. Факт присутності Зеленського був важливим насамперед для Байдена, і добре, що лідери порозумілися. Адже Зеленський говорив про 2/3 американської підтримки, яка залишається в США, і це ті тези, які зараз активно просуває Білий дім, щоб переконати суспільство Сполучених Штатів Америки, що вони інвестують не в Україну чи Європу, а в себе. Тим паче, що війна до США ближча, ніж здається, бо в них і під боком вистачає ворогів - чого тільки варта Куба. І в цьому сенсі Зеленський своєю присутністю допоміг Байдену", - резюмував Валерій Клочок.

Допомога США для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що президент США Джо Байден висловлює велику симпатію до України, а їхнє нещодавнє спілкування з українським лідером Володимиром Зеленським було дуже теплим.

Джо Байден оформив розпорядження про призначення нового пакету військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів.

Крім того, президент Сполучених Штатів висловив підтримку бажанню України перемогти у конфлікті з Росією, вказавши, що майбутнє країни пов'язане з можливим вступом до НАТО.

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