Виключити Росію з G20, а Україну покликати на саміт: Байден виступив з пропозицією

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден виступає за виключення Росії з G20, а також за запрошення України на найближчий саміт jрганізації в Індонезії. Про це він заявив у рамках чергової прес-конференції.

Керівника Білого дому після саміту НАТО в Брюсселі запитали, чи підтримує він виключення РФ з G20.

"Так. Однак рішення залежить від самої групи G20. Якщо це неможливо зробити - якщо Індонезія та інші не згодні - тоді, на мій погляд, ми повинні попросити, щоб Україна могла бути присутньою на зустрічах. Також в основному Україна може бути присутньою на зустрічі G20 і спостерігати за нею", ‒ сказав Байден.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оцінив застосування Росією гіперзвукових ракет Кинджал в ході вторгнення в Україну.

"І якщо ви помітите, (Росія – Главред) запустила гіперзвукову ракету, тому що це єдине, що вони можуть впевнено зробити. Як ви всі знаєте, це зброя з такою ж боєголовкою, як і будь-яка інша ракета - запуск за винятком того, що зупинити її майже неможливо. Є причина, чому вони це застосовують", - підсумував він.