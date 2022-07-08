Дипломатичний скандал на саміті G20: Лавров знову влаштував "цирк"

Лавров / pixabay, reuters

В Індонезії на зустрічі глав МЗС "Великої двадцятки", де багато представників держав відмовилися від спільного фото через присутність на саміті глави МЗС Росії Сергія Лаврова, також звинуватили чиновника РФ у зриві переговорів.

Як пише Spiegel, зустріч країн G20 на Балі глава МЗС РФ покинув достроково, відразу після свого виступу.

Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Анналена Бербок у зв'язку з цим звинуватила Лаврова у зриві переговорів. У коментарі журналістам Бербок відмовилася зробити спільне фото з Лавровим, відкрито заявивши, в чому причина.

"Я не можу стояти поруч з тим, хто паралельно бомбить Україну, нападає на дітей, дорослих, мирних жителів. Тому групової фотографії з цього саміту не буде", - сказала вона журналістам.

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Саміт G20

7 липня на Балі відкрилася Рада міністрів закордонних справ "Великої двадцятки" (G20), основні дискусії намічені на 8 липня.

З 15 по 16 листопада там же пройде саміт G20, на який запрошені президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський.

29 червня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що влада Індонезії виключила особисту присутність Володимира Путіна на саміті. "Що стосується президента Путіна на "двадцятці", президент Індонезії Джоко Відодо виключив це категорично, російський президент не приїде", – сказав Драгі.

При цьому він не виключив виступи Путіна по відеозв'язку.

Пізніше помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що Путін прийняв запрошення Індонезії брати участь в саміті G20, але формат поки уточнюється.

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