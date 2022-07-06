У Зеленського зробили заяву з приводу можливої участі Путіна на саміті G20

Михайло Подоляк / ОПУ

Заяви МЗС Росії про участь їх президента в саміті G20 - це елемент інформаційної війни.

Як заявив радника глави ОП України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону, Україна ж свою позицію висловить, коли організатори оголосять остаточний склад учасників саміту.

Подоляк переконаний, що заява російського МЗС - це маніпуляція і провокація з боку Росії.

"Ці заяви МЗС Росії - це елемент інформаційної війни. Були заяви певної кількості політиків інших країн про те, що не є прийнятною участь Путіна в будь-якому міжнародному заході подібного рівня. Подивимося, як будуть далі розвиватися події", - сказав він.

Радник глави ОП України додав, що Україна свою позицію висловить, коли організатори оголосять остаточний склад учасників G20.

читайте такожЗеленський може зустрітися з Путіним на саміті G20 в Індонезії

Саміт G20

В Індонезії в листопаді 2022 року пройде саміт G20. На саміт президента Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії.

Після масштабного вторгнення військ РФ в Україну президент США Джо Байден заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

"Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

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