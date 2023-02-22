Замість "гробових" - борг у 1,3 млн та 8 дітей без батька: ЗСУ зламали хитрий план окупанта

Жаркін Ігасанов не міг самостійно забезпечити сім'ю, тому пішов на фронт добровольцем. Як результат - дружина залишилася вдовою з величезним боргом.

Жаркін Ігасанов ліквідований в Україні / Фото УНІАН, росЗМІ

На війні в Україні ліквідований черговий російський багатодітний окупант. Жаркін Ігасанов пішов на фронт добровольцем, щоби підзаробити. Однак хитрий план чоловіка не спрацював - сам він загинув, його дружині не виплатили "гробові", а вісім дітей залишилися без батька.

Як повідомляє Telegram-канал Мобилизация. Новости, Ігасанов жив у селі Казанське Тюменської області. ЗСУ "демілітаризували" загарбника ще восени, але тіло родині віддали лише через три місяці.

Відомо, що чоловік не міг самостійно забезпечити сім'ю. У нього були проблеми з оплатою кредитів і не було грошей, щоб ремонтувати будинок.

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Дружина ліквідованого скаржиться, що віддати борги так і не вдалося.

"На рахунках борг 1 мільйон 300 тисяч рублів. Обіцяли списати кредит чоловіка після його загибелі, але він досі висить на "держпослугах", – поскаржилася вдова окупанта.

Через дурість росіянина без батька залишилися 8 дітей / Фото росЗМІ

Цікаво, що навіть "гробові " росіянка не отримає, оскільки через фінансові проблеми чоловік з нею розлучився, щоб вона змогла оформити допомогу на дітей.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідований окупант, який добровольцем вирушив на війну. Вдома його не дочекалися дружина і троє дітей. Обставини загибелі не розкриваються. Відомо, що Володимир Луговін відправився в зону "СВО" в червні 2022 року, тобто до мобілізації - добровільно.

Також на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

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