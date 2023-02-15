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Путін не раз намагався ліквідувати лідерів інших країн і зараз готує новий замах - ЗМІ

15 лютого 2023, 09:07
За останній рік було кілька невдалих спроб ліквідувати президента України Володимира Зеленського.
Володимир Путін
Володимир Путін нібито готує дестабілізацію ситуації в Грузії / Фото: сайт Кремля

Президент РФ Володимир Путін не раз намагався влаштувати замах на глав держав, але його спроби так і не увінчалися успіхом. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, за останній рік було кілька невдалих спроб ліквідувати президента України Володимира Зеленського.

"Путін особисто давав розпорядження організувати замахи на президента Польщі Анжея Дуду, Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша і колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона (одна спроба замаху на британського прем'єра була заблокована на стадії організації, а дві на стадії підготовки). Більшість спроб організації замахів була ініційована особисто Володимиром Путіним під час нарад з наближеними до президента людьми з керівництва силового блоку. Кожен раз, коли президенту повідомляли про нову невдачу, він щиро засмучувався і нарікав на відсутність професіоналізму в організаторів і виконавців", - пише генерал СЗР.

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Повідомляється, що господар Кремля планував дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Одним з основних факторів дестабілізації мав стати замах на президента Майю Санду, що мало забезпечити прихід до влади маріонеткового керівництва, повністю орієнтованого на Кремль", - зазначають на каналі.

Плани Путіна провалилися і цього разу, тому президент РФ "вирішив трохи зрушити вектор".

"Тепер під ударом прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Це, на думку Путіна, набагато ефективніший спосіб дестабілізації, ніж вбивство Саакашвілі в ув'язненні. При зовнішній лояльності Гарібашвілі до Кремля Путін готовий ним пожертвувати заради створення чергового центру дестабілізації, і Кавказ, на думку російського президента, зараз просто чудово вписується у загальні плани. Маленька переможна війна близька як ніколи", - резюмували на каналі.

Раніше ЗМІ писали, що російський диктатор Володимир Путін хоче провести швидку та результативну "спецоперацію" щодо сусідньої країни, де перемогу можна практично "гарантувати". Такою країною президент РФ вважає Грузію.

Як повідомляв Главред, заступник глави Міноборони Польщі Марцін Очепа заявив, що в найближчі 3-10 років існує серйозний ризик війни з Росією. За його словами, цей час потрібно максимально використати, щоб переозброїти польську армію.

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