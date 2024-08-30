Імовірність арешту Путіна за ордером МКС: у Кремлі видали дивну заяву

Дмитро Пєсков прокоментував майбутній візит диктатора Володимира Путіна до Монголії.

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Дмитро Пєсков прокоментував імовірність арешту Володимира Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

У Кремлі прокоментували інформацію про майбутній візит диктатора Володимира Путіна до Монголії в контексті припущень про ймовірність його арешту Улан-Батором за ордером Міжнародного кримінального суду.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не хвилюються з приводу поїздки Володимира Путіна в Монголію, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, повідомляють пропагандисти РФ із "РИА Новости".

Відповідаючи на запитання про те, чи мали місце переговори з владою Монголії щодо ордера на арешт Путіна, який видав МКС, Пєсков відповів: "Зрозуміло, всі аспекти візиту ретельно готувалися".

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Пєсков також запевнив, що у Кремля "прекрасний діалог із нашими друзями з Монголії".

Що таке Міжнародний кримінальний суд МКС - перший постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочини агресії. Заснований на основі Римського статуту. Резиденція суду розміщена в Гаазі, Нідерланди, пише Вікіпедія.

Ордер на арешт Путіна - останні новини за темою

Раніше було анонсовано перший візит Володимира Путіна в країну, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Диктатор РФ Володимир Путін 3 вересня відвідає з офіційним візитом Монголію, яка раніше підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ.

Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв воєнні злочини.

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