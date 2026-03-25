Угорщина припиняє постачання газу в Україну: Орбан оголосив новий ультиматум

Орбан додав, що обмеження триватимуть поки Україна не відновить постачання нафти.

Орбан оголосив новий ультиматум Україні

Головне із заяви Орбана:

Угорщина припинить постачання газу в Україну

Обсяг газу, який залишиться, буде зберігатися в Угорщині

Такі заходи необхідні для того, щоб "прорвати нафтову блокаду"

Угорщина призупиняє поставки газу до України. Причина - обмеження роботи нафтопроводу "Дружба". Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

За його словами, поки Україна не постачатиме нафту, вона не отримуватиме газ від угорців.

Він також додав, що на найближчому засіданні уряду запропонує ухвалити рішення про зберігання залишків газу в Угорщині.

"Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині", - додав Орбан.

На його думку, угорцям треба продовжувати захищатись від "українського шантажу". Зокрема це пов'язано з тим, що Україна нібито "атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини".

"Ми повинні створити резерви, і тому ми будемо заповнювати угорські газосховища замість українських", - наголосив прем'єр.

Крім того, він зазначив, що такі заходи необхідні для того, щоб прорвати нафтову блокаду та забезпечити країну безпечним енергопостачанням та додав, що так країні вдасться "зберегти захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ".

Віктор Орбан - останні заяви

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорив, що на засіданні Європейської Ради не підтримає затвердження рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Орбан також заявляв, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо фінансових рішень ЄС для України, доки не відновляться поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини знову загострив риторику щодо України та особисто президента Володимира Зеленського, заявивши, що парламентські вибори 12 квітня стануть "доленосним вибором між миром і війною".

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

