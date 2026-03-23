Підозрюють Орбана в шпигунстві: ЄС обмежить участь Угорщини в обговоренні чутливих питань

У Брюсселі серйозно розглядають можливість додаткового засекречення документів та обмеження доступу до чутливої інформації.

ЄС виключає Угорщину з обговорень чутливих питань

Головне з новини:

ЄС проводить закриті зустрічі, щоб уникнути витоків з Угорщини

Через підозри у передачі даних РФ Євросоюз посилює секретність

Європейський Союз дедалі частіше відходить від традиційних зустрічей у повному складі та формує менші робочі групи, аби знизити ризики небажаних витоків. Як повідомляє Politico, така практика стала відповіддю на побоювання щодо ненадійності окремих держав-членів, зокрема Угорщини.

За словами співрозмовників видання, у Брюсселі активно використовують формати E3, E4, E7, E8, Веймарський трикутник, NB8 та JEF - групи, що об’єднують країни, які мають спільні підходи до безпеки та зовнішньої політики.

"Загалом, саме не надто лояльні держави-члени є головною причиною того, що більшість відповідної європейської дипломатії зараз відбувається в різних менших форматах - E3, E4, E7, E8, Веймар, NB8, JEF тощо" - розповіло одне із джерел видання.

NB8, наприклад, включає вісім північних і балтійських країн, які вважаються найбільш узгодженими у питаннях регіональної безпеки.

Один із дипломатів зазначив, що на тлі свіжих звинувачень у передачі інформації Росії, Євросоюз може обмежити доступ до частини документів навіть для держав-членів. За його словами, довіра всередині блоку опинилася під загрозою, а подальше перебування Віктора Орбана при владі може змусити ЄС шукати нові механізми захисту внутрішніх процесів.

Що стало приводом для занепокоєння

The Washington Post раніше повідомило, що угорська влада протягом років передавала Москві деталі внутрішніх дискусій у ЄС. За даними джерел, глава МЗС Петер Сіярто під час перерв у засіданнях телефонував Сергію Лаврову та інформував його про перебіг обговорень і можливі рішення.

Польський прем’єр Дональд Туск підтвердив, що підозри щодо проросійської поведінки угорських представників існували давно.

Заяви Орбана - новини за темою

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод або переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресором Росією та Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну в нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" і ввів обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

