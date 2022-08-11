ЗСУ тиснуть на Ізюм, під Запоріжжям і Херсоном: нова карта боїв від британської розвідки

ЗСУ тиснуть на Ізюм, під Запоріжжям і Херсоном / фото УНІАН

Представники Міністерства оборони Великобританії опублікували актуальну карту бойових дій на фронтах україно-російської війни ‒ станом на вівторок, 11 серпня. Відповідна карта була опублікована в сервісі мікроблогів Twitter.

"Незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну триває", - кажуть британські розвідники.

Судячи з карти, українська армія веде наступ на Ізюм, а також на запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці заявили про те, що окупаційні війська Росії на Донбасі як і раніше завдають ударів з артилерії по широкому фронту. На певних ділянках проводяться пробні атаки, залучена невелика кількість особового складу.

Однак в останні ворожі підрозділи не змогли досягти серйозного просування і можуть втратити темпи наступу, набрані після захоплення Лисичанська Луганської області.

За даними британської розвідки, в останні кілька днів наступ окупантів на Донбасі забуксував. У такій ситуації загарбники ризикують втратити темпи наступального потенціалу.

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