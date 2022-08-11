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РФ готує "акцію", щоб дискредитувати президента України – розвідка

11 серпня 2022, 16:42

Від імені українського президента окупанти планують запустити фейковий "фонд" і поширити його діяльність у Європі.

РФ готує 'акцію', щоб дискредитувати президента України – розвідка
РФ готує "акцію", щоб дискредитувати президента України – розвідка/ president.gov.ua

У Росії підготували спеціальну "акцію", яка покликана дискредитувати президента України Володимира Зеленського. Окупанти збираються запустити фейковий "фонд" від імені Зеленського, який буде діяти за кордоном.

Псевдофонд планують запустити найближчим часом. Для цього уже підготували сайт і скріншоти нібито публікацій відомих ЗМІ про створення фонду. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що загарбники навіть створили базу так званих "мережевих лідерів" і блогерів, щоб ті допомагали надалі поширювати матеріали. Також підготовлені меми і коментарі для соціальних мереж.

"Згідно з задумом авторів "акції", буде створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого "Фонду ЗЕЛЕНСЬКОГО", на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ, долучитися до його "діяльності". Планується створення та подальша публікація "асортиментної лінійки Фонду" та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи", – зазначають у розвідці.

Роботу псевдофонду в Європі планують побудувати за принципом "мережевого маркетингу".

"Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі", – кажуть у розвідці.

Запуск псевдофонду окупанти планують найближчим часом.

У той ж час в ГУР Міноборони України закликали міжнародну спільноту не довіряти таким фейкам російських окупантів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни в Україні залежить від декількох факторів. За інформацією президента, питання строків завершення війни безпосередньо залежить від питання втрат у лавах російських окупантів і надання Україні військової допомоги.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що визнання Росії спонсоркою тероризму "втопить" її. Він наголосив, що росіяни з 24 лютого, коли почали широкомасштабну війну проти України, уже вчинили всі перелічені у Римському статуті злочини. Тому країну-агресорку РФ потрібно якнайшвидше визнати державою-спонсоркою тероризму.

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