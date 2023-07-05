Ракета Storm Shadow в дії: у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту

За допомогою ракет Storm Shadow ЗСУ можуть знищувати військові об’єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.

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Сили оборони України били по Чонгарському мосту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ТАСС

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов розповів, як Сили оборони України вдарили по Чонгарському мосту і паралельній переправі через озеро Сиваш крилатими ракетами Storm Shadow.

В інтерв’ю Укрінформу. він розповів, що за допомогою крилатих ракет Storm Shadow класу "повітря-земля" Сили оборони України можуть знищувати критично важливі військові об’єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.

"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", - підкреслив Громов.

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Удар по Чонгарському мосту

Нагадаємо, що 22 червня стались вибухи на Чонгарському мосту до окупованого Криму. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області пошкоджено внаслідок обстрілу. На мосту пошкоджено не лише дорожнє покриття, але і силові конструкції.

В Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту. Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. Українські захисники насамперед намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

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