Ракета Storm Shadow в дії: у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов розповів, як Сили оборони України вдарили по Чонгарському мосту і паралельній переправі через озеро Сиваш крилатими ракетами Storm Shadow.
В інтерв’ю Укрінформу. він розповів, що за допомогою крилатих ракет Storm Shadow класу "повітря-земля" Сили оборони України можуть знищувати критично важливі військові об’єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.
"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", - підкреслив Громов.
Удар по Чонгарському мосту
Нагадаємо, що 22 червня стались вибухи на Чонгарському мосту до окупованого Криму. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області пошкоджено внаслідок обстрілу. На мосту пошкоджено не лише дорожнє покриття, але і силові конструкції.
В Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту. Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. Українські захисники насамперед намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.
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