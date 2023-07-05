УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ракета Storm Shadow в дії: у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту

Юлія Куришко
5 липня 2023, 16:00 оновлено 5 липня, 16:10
49
За допомогою ракет Storm Shadow ЗСУ можуть знищувати військові об’єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.
Ракета Storm Shadow в дії: у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту
Сили оборони України били по Чонгарському мосту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ТАСС

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов розповів, як Сили оборони України вдарили по Чонгарському мосту і паралельній переправі через озеро Сиваш крилатими ракетами Storm Shadow.

В інтерв’ю Укрінформу. він розповів, що за допомогою крилатих ракет Storm Shadow класу "повітря-земля" Сили оборони України можуть знищувати критично важливі військові об’єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.

"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", - підкреслив Громов.

відео дня

Удар по Чонгарському мосту

Нагадаємо, що 22 червня стались вибухи на Чонгарському мосту до окупованого Криму. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області пошкоджено внаслідок обстрілу. На мосту пошкоджено не лише дорожнє покриття, але і силові конструкції.

В Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту. Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. Українські захисники насамперед намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

Більше цікавих новин:

війна в Україні Чонгар контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Зеленський - про бунт Пригожина: половина Росії підтримала заколот ПВК Вагнер

Зеленський - про бунт Пригожина: половина Росії підтримала заколот ПВК Вагнер

16:15 Політика
Ракета Storm Shadow в дії: у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту

Ракета Storm Shadow в дії: у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту

16:00 Україна
У НАТО рік для рішення щодо України, у США до влади може прийти Трамп - Times

У НАТО рік для рішення щодо України, у США до влади може прийти Трамп - Times

15:12 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:15

Зеленський - про бунт Пригожина: половина Росії підтримала заколот ПВК Вагнер

16:05

Ніхто не встоїть від такої закуски: рулетики без духовки і зайвої метушні - рецепт

16:00

Ракета Storm Shadow в дії: у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту

15:57

Favbet Foundation разом із фондом Романа Зозулі передав ЗСУ черговий позашляховик

15:55

У клярі, борошні і навіть без нього: як правильно смажити рибу на сковороді

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:51

"Я в шоці": заплакана дружина Віктора Павліка розповіла про обстеження 2-річного сина

15:32

Потрібно всього 3 "порошки": майстер поділився прийомом для очищення раковиниВідео

15:24

Результат очевидний за 1 секунду: чим прибрати розводи на сантехніці

15:16

Нова кар'єра: чим зараз займається Вадим Олійник з гурту ДіО.фільм

Реклама
15:12

У НАТО рік для рішення щодо України, у США до влади може прийти Трамп - Times

14:52

Дівчину викинули з кафе за зауваження про пісні Лепса: скандал набрав нових обертів

14:48

Захищав Україну з лютого 2022 року: Луценко заявив про звільнення із ЗСУ

14:42

Слово "брюки" в українській мові: Авраменко вказав на грубу помилку

14:28

Відразу після шлюбної ночі: чоловік подав на розлучення через добу після весілля

14:23

Денис Казанський. Гіркін визнав, що Мозгового ліквідував генерал ГРУ АлексєєвВідеоблоги

14:05

Дженніфер Лопес отримала в мережі на горіхи через відео про алкоголь

13:55

Данилко вирішив силою омолодити свою "маму" і показав фото

13:42

Ви точно про це не знали: дівчина показала, як зробити, щоб пил не сідав

13:35

Дорослі і щасливі: дітей Анджеліни Джолі підловили на прогулянціВідео

13:32

"Марічка і Антон розлучилися": Притула описав бесіди з проросійським Молочним

Реклама
13:32

Захист АЕС і не тільки: Зеленський скликав терміново всіх командувачів на Ставку

13:28

Рішення саміту НАТО у Вільнюсі задовольнить Україну - президент Литви

13:20

Фартовіше не буває: 4 знака зодіаку, які залучають удачу і гроші

12:34

Путін злякався бунту "вагнерівців" та втік із Москви - Ходорковський

12:17

Тане на очах: у мережі зацькували популярну російську телеведучу

12:08

США захоплювалися, КНР не повірила: Резніков розповів про реакцію на збиті "Кинджали"

12:02

Дівчина з легкістю відмиває старі липкі банки: потрібен всього 1 інгредієнт

11:59

"Живе з чоловіком": у мережі з'явилося фото дорослої доньки Волочкової

11:55

Гороскоп Таро на липень 2023: Стрільцям - перемога, Скорпіонам - боротьба, Козерогам - грошіВідео

11:33

Дорофєєва показала, як зворушливо проводить час вранці з Кацуріним

11:18

Мудрі господині завжди додають соду в гороховий суп: навіщо вони так роблять

11:16

Китай проти: Сі Цзіньпін попередив Путіна про наслідки ядерної атаки по Україні - FT

11:04

Що не можна класти в піцу: 5 інгредієнтів, які ви не знайдете в Італії

11:01

У захисника Азовсталі "Калини" народилася дочка

10:55

Генерал Сирський спроектував, коли закінчиться війна Росії проти України

10:50

Масовані атаки по Україні: Ігнат розкрив, чому Росія завдає ударів вночі

10:32

Про нього мріяли не тільки діти, але й дорослі: як робили молочні коктейлі в СРСР

10:22

Українці натовпами судяться за підвищення пенсій: у чому суть

09:59

У Черкасах від пневмонії померла 2-річна Аня, а лікували її від ГРВІ: мама звинувачує лікарів

09:50

ЗСУ атакували ворога та закріпились на нових позиціях поблизу Бахмута - ISW

Реклама
09:47

Генерал-розвідник пояснив, що стане поштовхом для бунту КадироваВідео

09:24

Блищить, як нове: дівчина показала, як почистити потьмяніле кільцеВідео

08:56

Шольц розвіяв чутки про невдоволення Заходу контрнаступом ЗСУ

08:46

Чому росіяни бояться атак українських безпілотниківПогляд

08:41

Гороскоп на завтра 6 липня 2023: Левам - довгоочікуваний прибуток, Рибам - мігрень

08:16

"У спецслужб РФ алергія на Кадирова:" експерт розкрив, хто може підтримати чеченця

08:07

"Ми осиротіли": у боях під Бахмутом загинув відомий ресторатор зі Львова

07:54

Седокову підозрюють у черговій вагітності

07:25

Стало відомо, хто змінить Столтенберга на посаді Генсека НАТО: Байден назвав фаворита

07:10

Оптична ілюзія для найуважніших: потрібно знайти вовка серед овець за 10 секунд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти