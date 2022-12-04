'Ракети напоготові': в ОК 'Південь' заявили про підготовку масштабної атаки на Україну

Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі / Фото topcor.ru

Уже майже два тижні російські окупанти не завдавали масованих ракетних ударів по українських містах. Проте ця пауза будь-якої миті може закінчитися і росіяни знову атакують критичну інфраструктуру України. Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу.

Як зазначила Гуменюк, Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі. Наразі там знаходиться 21 корабель, серед яких 4 носії ракет типу "Калібр" і це 24 ракети.

"Оскільки два носії підводних, це ускладнює виявлення старту ракет, тому до повітряних тривог треба ставитися дуже сумлінно", - зауважила вона.

Гуменюк підкреслила, що цілком ймовірно, що росіяни готують до атак свій арсенал. Також вони можуть очікувати посилення особливостей зимових погодних умов. Для них це може бути додатковим фактором, щоб застосувати ракетну атаку.

"Ми розуміємо, що масована атака готується і можлива будь-якого дня. Тим більш, що такий ресурс ракет напоготові в морі, ворожа авіація теж проявляє певну активність, за якою ми стежимо і про яку повідомляємо. Пам'ятаємо, що для ворога ні день, ні ніч не має значення. Їх завдання – терор", - наголосила керівниця пресцентру ОК "Південь"

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше у Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька "досить великих" атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність.

Начальник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час, і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресорка може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, загарбники можуть здійснити ще 3-4 масовані атаки. Водночас він наголосив, що українська система протиповітряної оборони збиває 75-90% ракет. Також Данілов зазначив, що кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу.

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