"Вам не соромно?": польські політики влаштували гучну сварку через Україну

Важливо:
- Дональд Туск відповів на висловлювання Кароля Навроцького
- Навроцький заявив, що "не бачить Україну в НАТО і ЄС"
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск різко відповів на провокаційні висловлювання опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького, який заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО.
У своєму сервісі мікроблогів X (Twitter), Туск звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського - політсили, яка підтримує кандидатуру Навроцького на виборах.
"Ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?", - написав Туск.
Скандальне висловлювання Навроцького
Раніше в ефірі польського ТБ у бесіді з Навроцьким ведучий нагадав, що "Дональд Трамп не бачить Україну в НАТО" і запитав, яка думка з цього приводу у кандидата від ПіС.
У відповідь Навроцький пояснив, що з цього питання у нього "є фіксована думка".
"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі - ні в Європейському Союзі, ні в НАТО", - заявив Навроцький.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш, обурився через червоно-чорні прапори УПА на польських БТР Rosomak. При цьому він використав тему "історичної війни" заради порції дешевої популярності.
Раніше в Польщі заявили про готовність збивати російські ракети. Польща збиватиме над своєю територією російські ракети за однієї важливої умови.
Як повідомляв Главред, раніше в Польщі пояснили відмову направляти війська в Україну. У Польщі пообіцяли надати Україні підтримку в іншому вигляді.
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Хто такий Дональд Туск?
До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.
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