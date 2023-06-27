'Вагнер' передає важке озброєння армії Міноборони РФ - росЗМІ

ПВК "Вагнер" почав підготовку до передачі важкої військової техніки у підрозділи збройних сил Міноборони РФ.

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"Вагнер" передає важке озброєння Міноборони РФ / колаж: Главред, скріншоти: відео

В Міноборони країни-агресорки Росії повідомили, що "вагнерівці" передають зброю російським окупантам.

"Триває підготовка до передання важкої військової техніки ПВК "Вагнер" у діючі підрозділи Збройних сил Росії", - повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

До 1 липня російські збройні формування мають підписати контракт з Міноборони РФ. Такий контракт мають підписати всі російські "добровольчі загони" "з метою підвищення ефективності їхнього застосування" на війні в Україні. Таким чином вони будуть підпорядковані Міноборони РФ.

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Його уже підписали кадировці. Однак, ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин відмовився підписувати такий контракт.

Російський диктатор Путін запропонував "вагнерівцям" вибір: або ж укласти контракт із Міноборони РФ, або вступити в інші збройні формування, або ж перейти у Білорусь, де розіб'ють полігон для найманців Пригожина.

Війна між Пригожиним та Міноборони РФ

Сварка між ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним та чиновниками з Міноборони РФ точиться вже протягом декількох місяців.

Нагадаємо, що Пригожин "попустив" Шойгу після того, як Міноборони РФ змушувало "вагнерівців" підписувати контракти.

Експерт назвав мету жорстких наїздів Пригожина на Кремль. Ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин є представником одного з угруповань всередині напівкримінального режиму в РФ.

Найманці Пригожина взяли в полон підполковника РФ. Найманців у травні обстріляли російські військові, та опублікував відео із затриманим підполковником Збройних сил РФ, якого він звинуватив у цьому обстрілі.

Військовий переворот Пригожина в РФ

Нагадаємо, що 23 червня у Росії почалась громадянська війна, Пригожин влаштовував держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців".

Пригожин захопив військові об'єкти Ростова. Євген Пригожин окремо вийшов в ефір в соцмережах і заявив, що всі військові об'єкти Ростова-на-Дону контролює ПВК "Вагнера".

Білорусь може стати пасткою для Пригожина та його найманців. Якщо Кремль буде тиснути на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, то Білорусь не зможе надати найманцям ПВК "Вагнера" надійний притулок.

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