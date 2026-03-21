РФ хотіла підготувати 'замах' на Орбана - WP

Росія намагається покращити результати Орбана на парламентських виборах у квітні.

https://glavred.net/politics/rossiya-hotela-podgotovit-pokushenie-na-orbana-wp-10750862.html Посилання скопійоване

РФ готувала нібито замах на Віктора Орбана

Що відомо:

РФ могла готувати "замах" на Віктора Орбана

Кремль намагається допомогти Орбану перемогти на виборах

РФ запропонувала інсценувати замах на прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Це нібито могло б покращити результати Орбана на парламентських виборах у квітні. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на інформацію європейської розвідки.

Європейська розвідувальна служба отримала внутрішній звіт російських оперативників. У ньому йшлось про необхідність втілити стратегію, яка здатна "фундаментально змінити парадигму виборчої кампанії".

відео дня

"Такий інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну, де ключовими темами стануть державна безпека та стабільність і захист політичної системи", – йдеться у повідомленні.

Нині не було жодних фізичних нападів на Орбана. Речник угорського прем'єра Золтан Ковач відмовився відповідати на питання щодо втручання РФ у вибори. Водночас Дмитро Пєсков стверджує, що звіт є "дезінформацією".

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Заяви Орбана - новини за темою

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод або переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресором Росією та Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну в нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" і ввів обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред