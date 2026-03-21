Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

РФ хотіла підготувати "замах" на Орбана - WP

Ангеліна Підвисоцька
21 березня 2026, 18:04
Росія намагається покращити результати Орбана на парламентських виборах у квітні.
РФ хотіла підготувати 'замах' на Орбана - WP
РФ готувала нібито замах на Віктора Орбана / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • РФ могла готувати "замах" на Віктора Орбана
  • Кремль намагається допомогти Орбану перемогти на виборах

РФ запропонувала інсценувати замах на прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Це нібито могло б покращити результати Орбана на парламентських виборах у квітні. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на інформацію європейської розвідки.

Європейська розвідувальна служба отримала внутрішній звіт російських оперативників. У ньому йшлось про необхідність втілити стратегію, яка здатна "фундаментально змінити парадигму виборчої кампанії".

"Такий інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну, де ключовими темами стануть державна безпека та стабільність і захист політичної системи", – йдеться у повідомленні.

Нині не було жодних фізичних нападів на Орбана. Речник угорського прем'єра Золтан Ковач відмовився відповідати на питання щодо втручання РФ у вибори. Водночас Дмитро Пєсков стверджує, що звіт є "дезінформацією".

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Заяви Орбана - новини за темою

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод або переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресором Росією та Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну в нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" і ввів обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

Вас може зацікавити:

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Угорщина Віктор Орбан новини Угорщини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході — ЗМІ

Українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході — ЗМІ

18:47Світ
Заміна для Філарета: в УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха

Заміна для Філарета: в УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха

18:24Україна
РФ хотіла підготувати "замах" на Орбана - WP

РФ хотіла підготувати "замах" на Орбана - WP

18:04Політика
Реклама

Популярне

Більше
Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головок

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головок

Іглесіас і Курнікова повідомили стать та ім’я своєї четвертої дитини

Іглесіас і Курнікова повідомили стать та ім’я своєї четвертої дитини

Як у Фріске та Заворотнюк: онкохвора російська ведуча зробила зізнання

Як у Фріске та Заворотнюк: онкохвора російська ведуча зробила зізнання

Гороскоп Таро на квітень 2026: Козерогам — вибір, Водоліям — гроші, Рибам — кохання

Гороскоп Таро на квітень 2026: Козерогам — вибір, Водоліям — гроші, Рибам — кохання

Останні новини

18:47

Українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході — ЗМІ

18:24

Заміна для Філарета: в УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха

18:16

"Їздив до Москви": Приходько жорстко розкритикувала Монатіка

18:12

Не просто їжа: що приховують українські вареники

18:07

Загадка десятиліть: на фото 1943 року знайшли "гостя з майбутнього"

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
18:04

РФ хотіла підготувати "замах" на Орбана - WP

17:55

Водії посипають авто содою і залишаються в захваті: несподівана причина здивуєВідео

17:35

Росія готує вихід із війни проти України - який сценарій задумали в Кремлі

17:35

Трамп може зруйнувати НАТО: оприлюднено ймовірні терміни розпаду Альянсу

Реклама
17:21

Три знаки зодіаку чекає час великих змін на краще - хто вони

17:02

Російській актрисі та зірці серіалу "Інтерни" поставили невтішний діагноз

16:40

Чим пахне Леся Нікітюк: легкість на щодень і палкий східний характерВідео

16:30

Відкрита банка лосося з 50-річною "прострочкою" вразила вчених: що було усерединіВідео

16:11

Чому 22 березня не можна підмітати підлогу та виносити сміття: яке церковне свято

16:08

Як Росія вкрала назву своєї держави — історик розкрив таємницю КремляВідео

15:56

Сусіди сміялися, поки не побачили результат: навіщо потрібні вилки на городі

15:47

Хотів заблокувати: у мережу потрапило відео арешту Джастіна ТімберлейкаВідео

15:39

ЗСУ "підсмажили" важливі об'єкти в РФ: Генштаб розкрив деталі

15:19

"Це заборонили робити": LELEKA порушила правила до Євробачення

15:19

Скільки іноземних добровольців у лавах ЗСУ: ЗМІ назвали їхню кількість

Реклама
15:11

Кремль запропонував Трампу таємну угоду щодо України - що хоче Росія і як відповіли США

15:07

Як знищити пень на ділянці: простий спосіб без лопатиВідео

14:48

Вже з 23 березня: у Тернополі відчутно подорожчає проїзд у автобусах

14:47

Складна ситуація: Ігор Крутой поскаржився на проблеми в родині

14:36

Загадковий пакет із секонду "за копійки" зробив дівчину багатою: що в ньому булоВідео

13:57

Чого не можна робити вдома у свято 22 березня — прикмети

13:53

Одразу на семи напрямках: росіяни пішли в масштабний наступ, що відомо

13:47

Популярний український актор сильно здивував сумою свого місячного заробітку

13:38

Урожай буде аж до жовтня: простий рецепт найкращої підгодівлі для огірківВідео

13:34

Усик запалив із колишнім суперником у Львові під українські пісні — деталіВідео

13:05

Згортання операції проти Ірану: Трамп назвав терміни і попередив союзників

12:41

Кіт повернувся до родини через 5 років: його знайшли там, де ніхто не шукавВідео

12:32

Сховати — замало: як правильно підготувати зимові шини до зберіганняВідео

12:26

Не стало зірки серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"

12:17

"Його не забудуть": Сталлоне, Ван Дамм та інші легенди кіно оплакують Чака Норріса

12:08

Правду не скажуть: з чого насправді роблять курячі нагетси

11:52

Пара заради жарту зробила ДНК-тест: яка таємниця зруйнувала стосунки

11:49

Будьте обережні зі словами: що ніколи не можна говорити Скорпіонам

11:44

Іглесіас і Курнікова повідомили стать та ім’я своєї четвертої дитини

11:43

Ціни злетіли за одну ніч: яка вартість бензину та дизелю 21 березня по АЗС

Реклама
11:35

Цінопад на прилавках: один базовий продукт продають майже за безцінь

11:12

Гороскоп Таро на завтра, 22 березня: Овнам — відпочинок, Дівам — планувати

10:58

Українців попередили про небезпеку: оголошено жовтий рівень

10:55

Китайський гороскоп на завтра, 22 березня: Тиграм — зриви, Щурам — пристрасть

10:50

ЗСУ майже вибили ворога з Куп'янська, росіяни накинулися на Герасимова - ISW

10:20

Які овочі не можна давати собакам і чому: що виключити з раціону

10:03

"Не фантастичні виплати": після смерті брата-воїна Бурмака зробила заяву

10:02

Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

09:53

Все зруйновано, загинули люди: росіяни вдарили по ЗапоріжжюФото

08:54

Чому дачники поливають огірки оцтом: несподіваний ефект

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти