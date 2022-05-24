В Угорщині запроваджують надзвичайний стан: у чому причина

В Угорщині вводять надзвичайний стан / REUTERS

З середи, 25 травня, в Угорщині впроваджують надзвичайний стан. Таке рішення було схвалене відразу після формування нового уряду.

"Уряд реалізує своє право відповідно до Основного Закону оголосити надзвичайний стан з півночі сьогоднішнього дня. Як і надзвичайний стан, введений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати і захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами", - йдеться в заява прем'єр-міністра Віктора Орбана.

За словами Орбана, Угорщина має залишатися осторонь від війни в Україні та захищати свою фінансову безпеку. А це, на його думку, вимагає простору для маневру і негайних дій.

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції в Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь і різкого зростання цін", - пояснив він причини такого рішення він.

Орбан пообіцяв тримати громадян в курсі схвалених урядом рішень.

Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту.

Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

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