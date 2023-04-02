В Угорщині цинічно підіграли Кремлю: налякали ядерною війною через допомогу Україні

Глава парламентської фракції правлячої партії Фідес в Угорщині Мате Кошич заявив, то країни Заходу, мовляв, "за крок від прямого вступу" у війну країни-агресора Росії проти України. За його словами, ситуація може призвести нібито до ядерної війни.
Як повідомляє Telex, в ефірі однієї з угорських радіостанцій він сказав про те, що, мовляв, "чим більше країн втягуються у війну в Україні, тим швидше йде рух до ядерної війни".
"Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна", - вважає Кошич.
За словами угорського депутата, країни Західної Європи або сусіди України, мовляв, "за крок від участі у війні своїми військами".
"А це саме те, чого, на нашу думку, слід уникати", - підкреслив Мате Кошич.
Агресорка Росія назвала Угорщину недружньою країною
Угорщина постійно звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті і намагається блокувати ключові ініціативи української держави, які спрямовані на співпрацю з Євросоюзом і НАТО.
Крім того, Будапешт закликає до діалогу України і Росії на вигідних агресору умовах.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше закликав до, мовляв, негайного припинення вогню і переходу до перемовин. Окупант Москва в такій ситуації отримає час для перегрупування своїх сил і підготовки нового наступу на Україну.
Посол РФ в Угорщині Євген Станиславов 30 березня оголосив про те, що Угорщина залишається недружньою для Росії країною, тому що вона підтримала обмеження проти Москви в рамках ЄС. При цьому Станіславов не виключив введення відповідних санкцій проти Будапешта.
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