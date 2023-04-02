В Угорщині цинічно підіграли Кремлю: налякали ядерною війною через допомогу Україні

Країни Західної Європи, мовляв, можуть взяти участь у розв'язаній Росією війні проти України, мовляв, "своїми військами", вважає Мате Кошич.

В Угорщині заявили, що якщо нібито буде світова війна, почнеться ядерне протистояння / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Глава парламентської фракції правлячої партії Фідес в Угорщині Мате Кошич заявив, то країни Заходу, мовляв, "за крок від прямого вступу" у війну країни-агресора Росії проти України. За його словами, ситуація може призвести нібито до ядерної війни.

Як повідомляє Telex, в ефірі однієї з угорських радіостанцій він сказав про те, що, мовляв, "чим більше країн втягуються у війну в Україні, тим швидше йде рух до ядерної війни".

"Чим більше країн втягується у війну в Україні, тим швидше ми рухаємося до світової війни. А якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна", - вважає Кошич.

відео дня

За словами угорського депутата, країни Західної Європи або сусіди України, мовляв, "за крок від участі у війні своїми військами".

"А це саме те, чого, на нашу думку, слід уникати", - підкреслив Мате Кошич.

Агресорка Росія назвала Угорщину недружньою країною

Угорщина постійно звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті і намагається блокувати ключові ініціативи української держави, які спрямовані на співпрацю з Євросоюзом і НАТО.

Крім того, Будапешт закликає до діалогу України і Росії на вигідних агресору умовах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше закликав до, мовляв, негайного припинення вогню і переходу до перемовин. Окупант Москва в такій ситуації отримає час для перегрупування своїх сил і підготовки нового наступу на Україну.

Посол РФ в Угорщині Євген Станиславов 30 березня оголосив про те, що Угорщина залишається недружньою для Росії країною, тому що вона підтримала обмеження проти Москви в рамках ЄС. При цьому Станіславов не виключив введення відповідних санкцій проти Будапешта.

Дивіться відео ТСН - Угорщина "привласнила" Закарпаття і потрапила у скандал

Погрози Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі: