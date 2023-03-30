Танці Орбана під дудку Путіна не спрацювали: в Росії назвали Угорщину недружньою країною

Країна-агресорка Російська Федерація не виключає впровадження санкцій щодо Угорщини, сказав пропагандистам посол Москви в Будапешті Євген Станіславов.

Прем'єр Угорщини Орбан закликав до скасування санкцій проти Росії і називав Україну "нічийною землею" / Колаж фото УНІАН

Держава-окупант Росія вважає Угорщина, яка всіляко намагається підігравати Москві, недружньою країною. Щодо держави Кремль може ввпровадити відповідні санкції. Водночас Росія, мовляв, готова працювати з Угорщиною "з питання національних меншин в Україні", яких, як придумали Москва і Будапешт, нібито "утискають". Про це заявив російський посол в Угорщині Євген Станиславов.

Як повідомили пропагандисти РИА Новости, він розповів про те, що Угорщина включена до списку недружніх для Росії країн, оскільки вона підтримала всі санкції Євросоюзу проти Москви і "змушена їх виконувати".

"Саме тому вона віднесена до категорії недружніх Росії країн, на адресу яких можуть застосовуватися наші відповідні заходи", - сказав Станиславов.

відео дня

Дипломат поскаржився, що санкції, мовляв, заважають співпраці Москви і Будапешта.

"Але ми залишаємося оптимістами і навіть на цьому тлі продовжуємо прагнути до конструктивної взаємодії з Угорщиною і тримати канали діалогу відкритими заради збереження накопиченого за минулі роки багажу позитивних напрацювань", - додав він.

При цьому Євген Станиславов підкреслив, що агресорка Росія, мовляв, готова працювати з Угорщиною з питань, мовляв, "захисту прав нацменшин в Україні", але поки Москві і Будапешту не вдається просунути придумані ними "проблеми".

Угорщина в списку недружніх Росії країн

Нагадаємо, Угорщина з березня 2022 року перебуває у списку недружніх для Росії держав. Москва після нападу на Україну і впровадження щодо неї санкції внесла до цього переліку Всі країни Євросоюзу.

Як Угорщина підіграє Росії

Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті і намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО. Будапешт закликає до діалогу в агресором Москвою на вигідних Росії умовах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно виступає з вигідними Росії заявами, а в листопаді минулого року потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.

У лютому поточного року Орбан закликав до негайного припинення вогню в Україні і переходу до перемовного процесу. Угорщину в даній ситуації він назвав "голубом миру". Україні такий сценарій вкрай не вигідний, оскільки Росія в такій ситуації отримає заморожену війну і час на перегрупування і новий напад на країну.

Глава апарату прем'єра Угорщини Гергелі Гуляш раніше сказав, що у країні не будуть заарештовувати диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, у Будапешті не бачать для цього "правових підстав".

Дивіться відео ТСН - глава МЗС Угорщини Сійярто їздив до Лукашенка "на перемовини щодо Україні"

Інші новини: