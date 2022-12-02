У Туреччині зробили скандальну заяву про завершення війни в Україні

Мевлют Чавушоглу / president.gov.ua

У Туреччині заявили, що деякі країни Заходу не зацікавлені у врегулюванні української кризи і їм слід переконати Україну сісти за стіл переговорів з Росією.

"Необхідно переконати деяких наших союзників, які виступають за продовження війни, посадити Україну за стіл переговорів з Росією", - сказав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу визнав, що зробити це зараз буде складніше, ніж у березні, коли представники України та РФ зустрічалися в Анталії та Стамбулі.

"Сьогодні буде складніше, оскільки виникли нові умови. Росія буде висувати свої умови, Україна не буде їх приймати, але Туреччина продовжить зусилля з врегулювання", - зазначив він.

Туреччина закликає до переговорів Україну

За словами глави МЗС Туреччини, війну можна завершити, використовуючи дипломатію. Міністр додав, що його країна займає в питанні врегулювання прагматичну позицію, що приносить конкретні результати.

"Сподіваюся, до весни у нас буде більш чітка картина щодо організації умов для переговорів. Ми продовжимо зусилля в цьому напрямку", - зазначив Чавушоглу.

Переговори з РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що армія України продовжуватиме контрнаступ і взимку.

Не можна допустити, щоб західний світ втомився від війни, а Росія цим скористалася і почала просувати свою тезу про так звані "переговори" на своїх умовах.

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков звинуватив Україну в нібито "небажанні вести переговори з Росією". Про те, що Москва прикривається переговорами для перегрупування, він так і не сказав.

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