У Туреччині зробили скандальну заяву про завершення війни в Україні

За словами глави МЗС Туреччини, війну можна завершити, використовуючи дипломатію.
У Туреччині заявили, що деякі країни Заходу не зацікавлені у врегулюванні української кризи і їм слід переконати Україну сісти за стіл переговорів з Росією.
"Необхідно переконати деяких наших союзників, які виступають за продовження війни, посадити Україну за стіл переговорів з Росією", - сказав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу визнав, що зробити це зараз буде складніше, ніж у березні, коли представники України та РФ зустрічалися в Анталії та Стамбулі.
"Сьогодні буде складніше, оскільки виникли нові умови. Росія буде висувати свої умови, Україна не буде їх приймати, але Туреччина продовжить зусилля з врегулювання", - зазначив він.
Туреччина закликає до переговорів Україну
За словами глави МЗС Туреччини, війну можна завершити, використовуючи дипломатію. Міністр додав, що його країна займає в питанні врегулювання прагматичну позицію, що приносить конкретні результати.
"Сподіваюся, до весни у нас буде більш чітка картина щодо організації умов для переговорів. Ми продовжимо зусилля в цьому напрямку", - зазначив Чавушоглу.
Переговори з РФ
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що армія України продовжуватиме контрнаступ і взимку.
Не можна допустити, щоб західний світ втомився від війни, а Росія цим скористалася і почала просувати свою тезу про так звані "переговори" на своїх умовах.
Кремлівський рупор Дмитро Пєсков звинуватив Україну в нібито "небажанні вести переговори з Росією". Про те, що Москва прикривається переговорами для перегрупування, він так і не сказав.
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