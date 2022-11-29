До Ізраїлю приїхали українські офіцери для перемовин про системи попередження ракетних ударів - ЗМІ

До Ізраїлю приїхали українські офіцери для переговорів про системи попередження ракетних ударів - ЗМІ / колаж Reuters, УНІАН

До Ізраїлю прибула делегація з України, очолювана високопоставленими офіцерами - для проведення переговорів з представниками армії оборони країни (іначае званий ЦАХАЛ) з приводу створення системи попередження про ракетні удари російських окупантів. Про це розповіла відома ізраїльська журналістка Моріа Асраф Уолберг на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Делегація з Києва, в тому числі високопоставлений військовослужбовець української армії, нещодавно прибула до Ізраїлю для серії зустрічей з офіційними особами ЦАХАЛу. Метою офіційного візиту було сприяння створенню українцями систем попередження про ракетні удари", - повідомила вона.

Пізніше журналісти ізраїльського телеканалу 13 TV уточнювали - мовляв, в Ізраїлі просили тримати візит української делегації в секреті до пори, до часу.

Також повідомлялося, що українські офіцери до того озвучували свою зацікавленість в отриманні ізраїльської зброї. Однак джерело журналістів прямо сказало - жодних змін у політиці Ізраїлю щодо надання Україні зброї не планується.

На даний момент в Посольстві України в Ізраїлі і в Міноборони України ніяк не коментували візит делегації.

Позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні

Ізраїльський міністр оборони Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим буде і надалі допомагати Україні в гуманітарній та медичній сферах.

Однак ізраїльські офіційні особи не готові надавати Києву військову підтримку.

Пізніше Ганц уточнив, що Ізраїль може допомогти Україні в розробці систем раннього попередження про ракетні удари. Водночас він підтвердив відсутність планів щодо надання Києву зброї.

26 жовтня в ході брифінгу президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Ізраїль посилили співпрацю у сфері оборони. Держави обмінюються даними розвідки. За словами гаранта, спостерігаються позитивні зміни у відносинах з Єрусалимом.

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